0553 313 94 23

Açık Kapı Projesi Silopi’de uygulanmaya başladı

İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan vatandaş odaklı Açık Kapı Projesi, Şırnak’ın Silopi ilçesinde uygulanmaya başladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:58
Açık Kapı Projesi Silopi’de uygulanmaya başladı

İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan vatandaş odaklı Açık Kapı Projesi, Şırnak’ın Silopi ilçesinde uygulanmaya başladı.


Vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan Açık Kapı Projesi Silopi ilçesinde uygulanmaya başladı. İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, bu projenin Silopi için hayırlara vesile olmasını dileyerek ofisin açılışını yaptı. Kaymakam Işıktaş, "81 ilde kurulan ve sadece 100 pilot ilçede uygulamaya başlayan Açık Kapı projesi, bizim ilçemiz de pilot ilçe olduğundan bizim ilçede deçalışmaya başladı. Kaymakamlık veya resmi kurumlarla işi olan vatandaşlar, başka bir yere gitmesine gerek kalmadan buraya gelerek başvurusunu yaptığında, sistem üzerinden ilgili kurumlara yönlendirilip vatandaşa cevap veriliyor. Bıraktığı iletişim adresiyle kendisine bilgi verilecek. Vatandaşın kolay bir şekilde başvurusunu sonuçlandırmaya çalışılacak. Açık Kapı ofisimizin, ilçemize, personelimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Milletin Kapısı sloganıyla uygulanan Açık Kapı projesiyle vatandaşlar yüz yüze, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabiliyor. Başvurular elektronik sisteme kaydedilip ve ilgili birimlere yönlendirildikten sonra, "Müracaatınızdan dolayı valilik olarak teşekkür ederiz." bildirimi ile anında mesajla dönüş yapılıyor. 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılan başvuruda, vatandaş sürecin her aşamasını, başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonuyla takip edebiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güneydoğu’da 400 köyde toplulaştırma çalışmaları tamamlandı
    1. Güneydoğu’da 400 köyde toplulaştırma..
    2. Yaşlıların durumu Ordu’da tartışılıyor
    3. IMEI sorgulama nasıl yapılır? IMEI..
    4. Uçurumda köpek kurtarma operasyonu
    5. Toroslar Kent Konseyi Genel Kurulu..
    6. Hizmet bahane para şahane! CHP’li isim..
    7. Çin'de 5,6 şiddetinde korkutan deprem
    8. Başkan Altay: “İnsanımızın yaşadığı..
    9. Su kanalına düşen ineği itfaiye..
    10. OSB İdari binasına giren yılan etkisiz..
    11. Büyükşehir personelinin motivasyon..
    12. 5 yıllık strateji planlamasına..
    13. Aytaç Kara, Kasımpaşa’da
    14. Aliağa’daki TOKİ kurasında sevinç..
    15. Süper Lig yeni sezon ne zaman..
    16. Bitlis'te terör saldırısı: 1 şehit
    17. Kasımpaşa'dan orta sahaya takviye
    18. Siirt’te maddi hasarlı trafik kazası
    19. Pençe-2 Harekatında bir asker şehit..
    20. Etiyopya'nın güneyinde bağımsız eyalet..
    21. Askeri araca hain saldırı! Şehit ve..
    22. Isparta, istihdamda hedef yükseltti,..
    23. "Türkiye, Kuşak ve Yol projesinin..
    24. Engelliler ata binerek stres attı
    25. "Belediyecilik kolay değil, zor bir iş"
    26. Ankaragücü taraftarı sponsoru kaptı
    27. Başkanlardan iş birliği vurgusu
    28. Kasımpaşa, Aytaç Kara ile 2 yıllık..
    29. Zonguldak'ta DEAŞ davası
    30. Çin'de 5,6 şiddetinde deprem!
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı