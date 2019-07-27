Açık Kapı Projesi kapsamında 1 yılda 909 başvuru

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen “Açık Kapı Projesi” başladıktan sonra geçen 1 yıllık süreçte Osmaniye’de 909 başvuru yapıldığı, 877 adedinin sonuçlandırıldığı bildirildi.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen Açık Kapı Projesi değerlendirme toplantısına Vali Coşkun’un yanı sıra Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Teke, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, kurumların “Açık Kapı Projesi” nden sorumlu personelleri katıldı.

Toplantının başında Açık Kapı Koordinatörü Bayram İnce, “Açık Kapı Projesi” kapsamında 1 yıl içerisinde 909 başvuru yapıldığını, bunların 877 adedinin sonuçlandırıldığını, 32 adet başvurunun ise sürecinin devam ettiğini söyledi. Başvuruların genellikle Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Yerel Yönetimler ve Eğitim ana başlıkları altında yapıldığını ve vatandaşların bu sorun ve taleplerinin yüzde 70’ni de dinleyerek, yüz yüze aldıklarını belirtti.

Toplantıda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu"nun talimatları doğrultusunda, kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması ve kamu hizmetlerinde memnuniyetin arttırılması amacıyla 81 ilimiz ve yaklaşık 160 ilçemizde fiilen “Açık Kapı Projesi” hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda; 15 Mart 2018 tarihinde Valiliğimizde de Açık Kapı Bürosu kurulmuş ve bir yılı aşkın süredir başarılı bir şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. 16 Temmuz 2019 tarihinde de Kadirli Kaymakamlığımızda da Açık Kapı bürosu kuruldu ve çalışmalarına başladı. Kurumlarımızın hassasiyet göstermelerini istediğimiz bazı hususlar var. Başvuruların 7 işgünü içerisinde sonuçlandırılmasına dikkat edilmeli, kurumlarımız tarafından vatandaş başvuruları sistemden düzenli olarak takip edilmeli ve son gün beklenmeden başvuru işleme alınmalıdır. 7 işgünü içerisinde sonuçlanması mümkün olmayan başvurulara ara cevap verilmeli ve en makul sürede işlem tamamlanmalı, başvurular askıda bırakılmamalıdır. Başta yerel yönetim birimlerimiz olmak üzere bütün hizmet alanlarında yapılan başvurular titizlikle incelenerek etkin ve verimli bir şekilde çözüm odaklı yaklaşım sergilenerek sonuçlandırılmalıdır. Vatandaş başvurularına geleceğe atıfta bulunularak ucu açık cevapların verilmemesi, vatandaşların işini sürüncemede bırakmadan olumlu veya olumsuz net cevaplar verilmelidir. Vatandaş başvurularında mevzuatın kesin bir şekilde sınırlandırmadığı, idareye takdir yetkisi bırakılan alanlarda vatandaş odaklı yaklaşım sergilenmelidir.” dedi.

Konuşmasının devamında Vali Ömer Faruk Coşkun, “Bağımlılıkla Mücadele konusunda ilgili kurumlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeli, tedavi olmak isteyen vatandaşlarımız Açık Kapı Bürolarına yönlendirilmelidir. Başvurulara resmi yazışma kurallarına uygun, dilekçe kanununa göre işlem yapılıyor gibi cevap verilmeli, başvuruların takibi ve sonuçlandırılması sürecinde herhangi bir aksaklığa mahal verilmemelidir. Bu vesile ile toplantımıza katılım gösteren herkese teşekkür ediyor, toplantının ilimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Toplantının son bölümünde, görüş ve öneriler dile getirildi.