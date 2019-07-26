“Açık Kapı” Projesi Bandırma Kaymakamlığında Hizmete Girdi

Vatandaşların taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi hedefiyle oluşturulan ‘Açık Kapı Milletin Kapısı’ Bandırma Kaymakamlığında hizmete girdi.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi hedefiyle oluşturulan “Açık Kapı Milletin Kapısı” projesi Bandırmalı vatandaşların sorunları kısa zamanda çözülmesi konusunda faaliyete geçen proje vatandaşların sorunlarını 7 iş günü içinde çözmekle yükümlü. İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından ilk olarak pilot bölgelerde başlatmasıyla birlikte ardından 100 bin üzeri nüfusu olan ilçelerde de faaliyete geçti.

’Açık Kapı Milletin Kapısı’ projenin amacı, vatandaşları kamu kurumlarında zaman kaybetmesini önlemek, daha hızlı ve etkili kamu hizmeti sunabilmek için ‘Açık Kapı’ bankolarında sorumlu görevlendirilen personel şikâyetleri alarak ilgili birimlere 7 iş günü içinde sonuç için geri dönüş sağlamak kaydıyla cep telefonlarına mesaj yoluyla bilgilendirmelerde bulunularak vatandaşların sorunları çözülmesi hedeflenecek.

Vatandaşlar Açık Kapı Projesi kapsamında taleplerini; elektronik olarak ya da Bandırma Kaymakamlığında bulunan Açık Kapı birimine iletebilecek, yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri başvuru sahiplerine kısa mesaj ile bildirilecektir. Açık Kapı Projesinde ,Valilik Hizmetleri, Emniyet ve Güvenlik Hizmetleri, Yerel Yönetimler, Yardımlar ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Din Hizmetleri, Eğitim, Ekonomi ve Sanayi, Enerji, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Tapu ve Kadastro, Kültür ve Turizm, Orman ve Su İşleri, Sağlık, Gençlik ve Sporolmak üzere toplam 16 başvuru kategorisinden oluşmaktadır.