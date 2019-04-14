0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Açık Kapı bürolarına 104 bin başvuru

Vatandaş memnuniyetini arttırmak ve uzun süredir devam eden sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla valilik ve kaymakamlıklarda hayata geçirilen "Açık Kapı" bürolarına bugüne kadar 104 bin başvuru yapıldı- Açık Kapı bürolarına bu yıl yapılan 38 bin 297 başvurudan 34 bin 180'i neticelendirildi

14 Nisan 2019 Pazar 10:56
Açık Kapı bürolarına 104 bin başvuru

ANKARA (AA) - Vatandaş memnuniyetini arttırmak ve uzun süredir devam eden sorunlara çözümler üretebilmek amacıyla valilik ve kaymakamlıklarda hayata geçirilen Açık Kapı bürolarına bugüne kadar 104 bin başvuru yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim, güven ve vatandaş memnuniyetini arttırmak, uzun süredir devam eden sorunlara çözümler üretebilmek ve yapılan başvuruların sonuçlandırma sürelerini hızlandırmak amacıyla 2017'de "Açık Kapı Projesi" hayata geçirildi.

İlk aşamada 81 il valiliğiyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de 48 ilçe kaymakamlığında faaliyete geçirilen Açık Kapı bürolarından bu yıl 112 ilçe kaymakamlığında daha açılması hedefleniyor.

Faaliyete başladığı günden bugüne kadar vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Açık Kapı bürolarına bugüne kadar 104 bin başvuru yapıldı, bu başvuruların 99 bin 533'ü sonuçlandırıldı.

Bu yıl Açık Kapı bürolarına 38 bin 297 vatandaş başvurusu geldi, bu başvuruların 34 bin 180'i sonuçlandırıldı.

- Yüzü yüze başvuru yapılabiliyor

Vatandaşlar valilik ve kaymakamlıklara gelerek, burada bulunan personelle yüz yüze görüşerek başvuru yapabiliyor.

Aynı zamanda "www.acikkapi.gov.tr" web sitesi ile IOS ve Android telefonlardan indirilen "Açık Kapı Mobil" uygulaması üzerinden de başvuru yapılabiliyor.

Başvurular, Açık Kapı yazılım sistemine kaydedildikten sonra içeriğine göre sistem üzerinden ilgili kurumda görevlilere yönlendiriliyor.

Yedi iş günü içerisinde ilgili kurumlardan gelen cevaplar vatandaşlara iletiliyor. Vatandaşlar sürecin her aşamasını başvuru numarasıyla internet üzerinden veya mobil telefonuyla takip edebiliyor.

Açık Kapı bürolarına valilik/kaymakamlık hizmetleri, emniyet ve güvenlik hizmetleri, uyuşturucuyla mücadele, sosyal hizmetler, eğitim, yerel yönetimler, sağlık gibi konularda başvuru yapılabiliyor.

Konusunda uzman Açık Kapı personeli, vali ve kaymakamlarla İçişleri Bakanlığınca merkezden takip ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 10:56
  1. Açık Kapı büroları
  2. Başvuru sayısı
  3. İçişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkçılık av sezonu 15 Nisan’da sona eriyor
    1. Balıkçılık av sezonu 15 Nisan’da sona..
    2. Türkiye'nin ilk çeyrek ihracatına..
    3. 3 ayda bin 500 kaçakçılık olayı..
    4. Otel fiyatları yerli turist için erken..
    5. Kilo veremiyorsanız sebebi "duygusal"..
    6. 5G ilk olarak şehir merkezlerinde..
    7. Türkiye ile Belarus arasında STA..
    8. Ölümden ibret al!
    9. Hırsızlar da "Ar-Ge" yapıyor
    10. KOSGEB ilk çeyrekte KOBİ ve..
    11. Din bezirganları
    12. Açık Kapı bürolarına 104 bin başvuru
    13. Duyarlı kanocu çifti Başkan Tugay..
    14. Deutsche Bank çalışanları Commerzbank..
    15. Bakan Varank, KOSGEB'in ilk çeyrek..
    16. Efeler Ligi'nde yarı final heyecanı..
    17. “Teknoloji çocukları susturan bir nevi..
    18. Kuş sürüsüne çarpan kargo uçağı..
    19. Vebal akan çeşmeden tek damla su içilmez
    20. İstanbul’da dolu
    21. Kepez Belediye Meclisi yeni döneme..
    22. Palandöken: “Kuralsızlık mutlaka..
    23. Hacivat ve Karagöz ilk defa sinema..
    24. İl genel meclisi üyelerinden Vali..
    25. Nostalji bu pazarda tekrar hayat..
    26. Fenerbahçe'de derbi öncesi şok sakatlık!
    27. Ebru Türel’in ses kaydı iddiasına 1..
    28. Sezai yine coştu: Her yerde oyumuz var!
    29. Alageyik, tümör ameliyatıyla sağlığına..
    30. (Pazar)Üniversite öğrencileri sokak..
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Mozart bilmecesi çözüldü
    Mozart bilmecesi çözüldü
    Karanlık Oda TV'den skandal haber! Namaz düşmanları yine sahnede
    Karanlık Oda TV'den skandal haber! Namaz düşmanları yine sahnede