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Açık Hava Sinemasında ‘Bir Millet Uyanıyor’filmi izlendi

Bilecik’te vatandaşlar, 1966 yılında Bilecik’te 45 günde çekilen ‘Bir Millet Uyanıyor’ filmini Açık Hava Sinaması’nda izleme şansı buldular.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:32
Açık Hava Sinemasında ‘Bir Millet Uyanıyor’filmi izlendi

Bilecik’te vatandaşlar, 1966 yılında Bilecik’te 45 günde çekilen ‘Bir Millet Uyanıyor’ filmini Açık Hava Sinaması’nda izleme şansı buldular.


Baş rolünde Kartal Tibet’in oynadığı ‘Bir Millet Uyanıyor’ filmi, Yüzbaşı Davut ile 6 askerinin köylülerle birlikte Yunan işgaline karşı koymaları anlatılmıştı. 43 yıl önce Bilecik’te çekilen film Bilecik Belediyesi tarafından Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Açık Hava Sinaması’nda gösterildi. Pelitözü Gölpark’ta gün boyunca düzenlenen etkinlikler ile kurtuluş şenliklerinin sevinci ve gururu paylaşılırken,Gyrocopter uçuşları sonunda halk oyunları sergilendi. Gece ‘Bir Millet Uyanıyor’ adlı filmin Açık Hava Sinaması’nda izlenmesi ile etkinlikler son buldu. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, halk oyunlarını izleyerek vatandaşlara lokma ve dondurma ikramında bulundu. Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunu en anlamlı şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Semih Şahin, etkinlikte emeği olan herkese teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:32
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