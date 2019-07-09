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Açık Hava Sinema Günleri 10’da

Açıldığı günden itibaren Balıkesir’in eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, “Açık Hava Sinema Günleri” ile yaz boyunca her Çarşamba ve Cumartesi, saat 20.

09 Temmuz 2019 Salı 16:21
Açık Hava Sinema Günleri 10’da

Açıldığı günden itibaren Balıkesir’in eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, “Açık Hava Sinema Günleri” ile yaz boyunca her Çarşamba ve Cumartesi, saat 20.30’da Sahne 10’da, ziyaretçilerini birbirinden keyifli filmlerle karşılayacak.


Balıkesirlilere her zaman özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM, “Açık Hava Sinema Günleri” ile yaz boyunca her Çarşamba ve Cumartesi, ziyaretçilerini açık havada ücretsiz sinema keyfiyle buluşturuyor. 10 Burda AVM, Açık Hava Sinema Günleri ile sinemaseverlere birbirinden keyifli filmlerle unutulmaz anlar yaşatıyor. Yerli ve yabancı sinemanın farklı pek çok türü ile ziyaretçilerini yaz boyunca buluşturacak olan 10 Burda AVM, eğlence dolu dünyanın kapılarını ziyaretçilerine açacak. 10 Burda AVM Sahne 10’da, yaz boyunca her Çarşamba ve Cumartesi günleri devam edecek ücretsiz açık hava sinema etkinliklerine tüm Balıkesirlileri davet ediyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:21
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