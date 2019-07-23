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Açık hava sinema etkinlikleri 10 günde 10 bin kişi ile buluştu

Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Açık Hava Sinema Film Gösterimi” etkinlikleri bu yılda Çankayalılardan yoğun ilgi gördü.

23 Temmuz 2019 Salı 11:50
Açık hava sinema etkinlikleri 10 günde 10 bin kişi ile buluştu

Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Açık Hava Sinema Film Gösterimi” etkinlikleri bu yılda Çankayalılardan yoğun ilgi gördü.


Vatandaşların ailece katıldıkları sinema günlerinin ilk etabında perdeye yansıyan Yılmaz Erdoğan imzalı “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmi 10 günde 10 bin kişi tarafından izlendi.


Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Açık Hava Sinema Film Gösterimi” etkinlikleri bu yılda Çankayalılardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşların ailece katıldıkları sinema günlerinin ilk etabında perdeye yansıyan Yılmaz Erdoğan imzalı “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmi 10 günde 10 bin kişi tarafından izlendi.


Temmuz başı itibariyle başlayan ve Ağustos sonuna kadar devam edecek olan Açık Hava Sinema Etkinliği, 21 farklı bölgede düzenleniyor. Dikmen bölgesinde 7 farklı noktada gerçekleştirilen gösterimler, Cebeci, Aşıkpaşa, Küçük Esat, 100. Yıl, Ayrancı, Birlik, Metin Oktay, Çayyolu, Anıttepe, Yaşamkent, Ahlatlıbel, Sancak, Karapınar Mahallelerinde de izleyici ile buluşacak.


Temmuz ayı boyunca perdeye yansıyacak olan Organize İşler Sazan Sarmalı usta senarist, yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan imzalı. Komedi, aksiyon türündeki filmde rol de alan Erdoğan’a Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu gibi isimler eşlik ediyor.


Nostalji dolu günler adına birlik ve beraberlik içinde, mahalle kültürünü yeniden canlandıran bu tür etkinliklerle Çankaya’da yeni bir atmosferin oluştuğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de halkın ilgisinde memnun olduğunu dile getirerek, “Hem o eski güzel günleri tekrar yaşatmak, hatırlatmak istedik hem de Çankayalı hemşerilerimizi sosyal etkinliklerle bir araya getirmek istedik. Görüyoruz ki, vatandaşlarımız birlikte bir şeyler yapmaya, bir arada olmaya hasret kalmış. Halkımızı parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazaryerlerinde kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.


Her yaz, sezon filmlerini vatandaşlarla buluşturan Çankaya Belediyesi, Ağustos ayında ise “Bizim İçin Şampiyon” filmi ile etkinliğine devam edecek. Hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen noktalarda ise gösterimler farklı tarihlerde gerçekleştirilecektir.



Gösterim takvimi


Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinliği’nin gösterim takvimi ise şöyle:


Organize İşler Sazan Sarmalı


Tüm gösterimler saat 21.00’de başlayacak.


Ayrancı Pazar Yeri - 24.07.2019 Çarşamba


Atapark - 24.07.2019 Çarşamba


Anıtpark Konser Alanı- 26.07.2019 Cuma


Ahmet Arif Parkı - 26.07.2019 Cuma


Yaşamkent Kreş Arkası - 27.07.2019 Cumartesi


İsmet İnönü Parkı - 27.07.2019 Cumartesi


Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 29.07.2019 Pazartesi


Sancak Mahallesi Muhtarlık Yanı - 29.07.2019 Pazartesi


Y.Dikmen Mh. 645 Sok. Oran - 31.07.2019 Çarşamba


Akpınar Pazar Yeri (841 Cd.) - 31.07.2019 Çarşamba


Bizim İçin Şampiyon


Tüm Gösterimler Saat 21.00’de başlayacak.


Aşıkpaşa Pazar Yeri - 01.08.2019 Perşembe


Esat Pazar Yeri -01.08.2019 Perşembe


50.Yıl Parkı - 02.08.2019 Cuma


100.Yıl Pazar Yeri - 02.08.2019 Cuma


Huzur Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi


Dikmen Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi


Anıtpark - 04.08.2019 Pazar


Metin Oktay Ortaokulu Yanı - 05.08.2019 Pazartesi


Ahmet Arif Parkı - 05.08.2019 Pazartesi


Birlik Mah.Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba


Mürsel Uluç Mah. Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba


Cebeci Camii Önü - 19.08.2019 Pazartesi


Y.Dikmen Mah. 645 Sok. Oran - 19.08.2019 Pazartesi


Ayrancı Pazar Yeri - 20.08.2019 Salı


Atapark Konser Alanı - 20.08.2019 Salı


Yaşamkent Kreş Arkası - 22.08.2019 Perşembe


Akpınar Pazar Yeri(841 Cd.) - 22.08.2019 Perşembe


Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 23.08.2019 Cuma


Naci Çakır Pazar Yeri - 23.08.2019 Cuma


Sancak Mah. Muh. Arkası - 24.08.2019 Cumartesi


İsmet İnönü Parkı - 24.08.2019 Cumartesi

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:50
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