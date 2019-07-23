Açık hava sinema etkinlikleri 10 günde 10 bin kişi ile buluştu

Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Açık Hava Sinema Film Gösterimi” etkinlikleri bu yılda Çankayalılardan yoğun ilgi gördü.

Vatandaşların ailece katıldıkları sinema günlerinin ilk etabında perdeye yansıyan Yılmaz Erdoğan imzalı “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmi 10 günde 10 bin kişi tarafından izlendi.

Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Açık Hava Sinema Film Gösterimi” etkinlikleri bu yılda Çankayalılardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşların ailece katıldıkları sinema günlerinin ilk etabında perdeye yansıyan Yılmaz Erdoğan imzalı “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmi 10 günde 10 bin kişi tarafından izlendi.

Temmuz başı itibariyle başlayan ve Ağustos sonuna kadar devam edecek olan Açık Hava Sinema Etkinliği, 21 farklı bölgede düzenleniyor. Dikmen bölgesinde 7 farklı noktada gerçekleştirilen gösterimler, Cebeci, Aşıkpaşa, Küçük Esat, 100. Yıl, Ayrancı, Birlik, Metin Oktay, Çayyolu, Anıttepe, Yaşamkent, Ahlatlıbel, Sancak, Karapınar Mahallelerinde de izleyici ile buluşacak.

Temmuz ayı boyunca perdeye yansıyacak olan Organize İşler Sazan Sarmalı usta senarist, yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan imzalı. Komedi, aksiyon türündeki filmde rol de alan Erdoğan’a Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu gibi isimler eşlik ediyor.

Nostalji dolu günler adına birlik ve beraberlik içinde, mahalle kültürünü yeniden canlandıran bu tür etkinliklerle Çankaya’da yeni bir atmosferin oluştuğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de halkın ilgisinde memnun olduğunu dile getirerek, “Hem o eski güzel günleri tekrar yaşatmak, hatırlatmak istedik hem de Çankayalı hemşerilerimizi sosyal etkinliklerle bir araya getirmek istedik. Görüyoruz ki, vatandaşlarımız birlikte bir şeyler yapmaya, bir arada olmaya hasret kalmış. Halkımızı parklarımız ve kent meydanına dönüştürdüğümüz pazaryerlerinde kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Her yaz, sezon filmlerini vatandaşlarla buluşturan Çankaya Belediyesi, Ağustos ayında ise “Bizim İçin Şampiyon” filmi ile etkinliğine devam edecek. Hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen noktalarda ise gösterimler farklı tarihlerde gerçekleştirilecektir.

Gösterim takvimi

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Etkinliği’nin gösterim takvimi ise şöyle:

Organize İşler Sazan Sarmalı

Tüm gösterimler saat 21.00’de başlayacak.

Ayrancı Pazar Yeri - 24.07.2019 Çarşamba

Atapark - 24.07.2019 Çarşamba

Anıtpark Konser Alanı- 26.07.2019 Cuma

Ahmet Arif Parkı - 26.07.2019 Cuma

Yaşamkent Kreş Arkası - 27.07.2019 Cumartesi

İsmet İnönü Parkı - 27.07.2019 Cumartesi

Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 29.07.2019 Pazartesi

Sancak Mahallesi Muhtarlık Yanı - 29.07.2019 Pazartesi

Y.Dikmen Mh. 645 Sok. Oran - 31.07.2019 Çarşamba

Akpınar Pazar Yeri (841 Cd.) - 31.07.2019 Çarşamba

Bizim İçin Şampiyon

Tüm Gösterimler Saat 21.00’de başlayacak.

Aşıkpaşa Pazar Yeri - 01.08.2019 Perşembe

Esat Pazar Yeri -01.08.2019 Perşembe

50.Yıl Parkı - 02.08.2019 Cuma

100.Yıl Pazar Yeri - 02.08.2019 Cuma

Huzur Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi

Dikmen Pazar Yeri - 03.08.2019 Cumartesi

Anıtpark - 04.08.2019 Pazar

Metin Oktay Ortaokulu Yanı - 05.08.2019 Pazartesi

Ahmet Arif Parkı - 05.08.2019 Pazartesi

Birlik Mah.Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba

Mürsel Uluç Mah. Pazar Yeri - 07.08.2019 Çarşamba

Cebeci Camii Önü - 19.08.2019 Pazartesi

Y.Dikmen Mah. 645 Sok. Oran - 19.08.2019 Pazartesi

Ayrancı Pazar Yeri - 20.08.2019 Salı

Atapark Konser Alanı - 20.08.2019 Salı

Yaşamkent Kreş Arkası - 22.08.2019 Perşembe

Akpınar Pazar Yeri(841 Cd.) - 22.08.2019 Perşembe

Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 23.08.2019 Cuma

Naci Çakır Pazar Yeri - 23.08.2019 Cuma

Sancak Mah. Muh. Arkası - 24.08.2019 Cumartesi

İsmet İnönü Parkı - 24.08.2019 Cumartesi