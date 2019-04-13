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Açık ceza evinden izinli çıkıp kablo hırsızlığı olayına karıştı

Denizli’nin Honaz ilçesinde çeşitli yerlerden kablo hırsızlığı yapan 2 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 15:05
Açık ceza evinden izinli çıkıp kablo hırsızlığı olayına karıştı

Denizli’nin Honaz ilçesinde çeşitli yerlerden kablo hırsızlığı yapan 2 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan 2 zanlı tutuklanarak ceza evine gönderilirken, açık ceza evinden bir mahkumun da izinli çıktığı sırada hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Operasyonda, plastik kısımları ateş ile eritilmiş 50 kilogram bakır tel ele geçirildi.


Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesinde AFAD’ın lojistik deposunun iletişim ve internet kabloları ile bölgedeki bir mermer fabrikasının kablolarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yaptığı incelemeler ve teknik takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, Ö.G.(55) ve A.A.’yı (23) yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, karakoldaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılar tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Öte yandan, hırsızlık olayına açık ceza evinde mahkum olan ve izinli çıkan M.Ş., isimli şahsında karıştığı bildirilirken, yapılan operasyonda plastik kısımları ateşle eritilmiş yaklaşık 50 kilogram bakır kabloya ekipler tarafından el konuldu.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 15:05
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