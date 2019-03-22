Açık bırakılan ocaktan çıkan yangın paniğe neden oldu Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir evin mutfağında uzun süre açık bırakılan ocaktan çıkan yangın paniğine neden oldu.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir evin mutfağında uzun süre açık bırakılan ocaktan çıkan yangın paniğine neden oldu.

Hacıevhat Mahallesi Cemre Sokak’ta yaşlı kadının oturduğu evin mutfağında, ocaktaki tencerede pişen yemeğin ateşi uzun süre açık kaldı. Evden dumanların çıkması üzerine telaş yaşayan komşular itfaiyeyi aradı. Kısa sürede eve giren itfaiye ekipleri, ocakta yanan ateşe müdahale etti.

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