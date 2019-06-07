



ANTALYA (AA) - Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Kulüpler Şampiyonası 3, 7 ülkeden 7 takımın katılımıyla Antalya'da başladı.

Alanya ilçesinde başlayan şampiyonanın ilk gününde üç karşılaşma oynandı. B Grubu'nda, Slovenya temsilcisi Triglav Predanovci ile karşılaşan Gaziantep Polisgücü, rakibini 10-1 mağlup etti.

Günün diğer karşılaşmalarında ise A Grubu'nda Macaristan'ın Soroksari-Olcote takımı Bulgaristan temsilcisi Akademik Plus'u 6-1, B Grubu'nda Ukrayna'nın PK-Start Zytomyrskyiv ekibi, Norveç'ten Furuset Landhockey'i 4-1 mağlup etti.

Gaziantep Polisgücü yarın PK-Start Zytomyrskyiv takımıyla şampiyonadaki ikinci maçına çıkacak.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerinin şampiyon takımlarının katıldığı organizasyonu Türkiye'de gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Şampiyonanın önemine değinen Karakan, "Bu şampiyona ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birinde yapılıyor. İlk defa önemli turizm merkezi Alanya'da böyle bir şampiyona yapılıyor. Ev sahibi olmamız nedeniyle de takımızdan beklentilerimiz var. Bunun psikolojik baskısı var. Ancak takımız burada iyi bir hazırlık dönemi geçirdi." şeklinde konuştu.