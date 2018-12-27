0553 313 94 23

Rusya'dan ABD'ye Suudi Arabistan uyarısı: Karışmayın!

Rusya, ABD'ye Suudi Arabistan’daki taht sırasına karışmaması için uyarıda bulundu.

27 Aralık 2018 Perşembe 10:40
Rusya'dan ABD'ye Suudi Arabistan uyarısı: Karışmayın!

Rusya, ABD'ye Suudi Arabistan’daki taht sırasına karışmaması uyarısında bulundu. Açıklama, Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi’nden geldi. Mihail Bogdanov, Moskova’da yaptığı konuşmada Cemal Kaşıkçı cinayeti yüzünden baskı altında olan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın Suudi Arabistan Kralı olma hakkını savundu:

“Tabii ki her türlü müdahaleye karşıyız. Suudi Arabistan halkı ve yönetimi, bu tarz soruları kendileri cevaplamalı.”

Aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yardımcısı olan Bogdanov, “Kral bir karar aldı ve Amerika’daki birilerinin böyle bir konuya neye dayanarak karışabileceğini hayal bile edemiyorum” da dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:40
  1. rusya
  2. ABD
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Heyete müracaatta limit güncellemesi
    1. Heyete müracaatta limit güncellemesi
    2. Bakan Albayrak Twitter'dan duyurdu!..
    3. "Bankaların reel sektöre daha fazla..
    4. Atiker Konyaspor ilk yarıdan memnun
    5. Teşvikler iş dünyasını sevindirdi
    6. Avrupa borsaları
    7. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi..
    8. ‘Cep’te yüzde 25 indirim müjdesi
    9. Mümin Şahin kimdir nerelidir?
    10. Yük taşımacılığı yapan gemilerin..
    11. Buğdaydan ekmeğe, bir sezon emeği..
    12. Dijital dönüşüm kolaylık getiriyor!..
    13. Obradovic, Fenerbahçe'de 400. maçına..
    14. İBB neşteri vurdu! FETÖ'yü andıran o..
    15. Aytemiz Alanyaspor, ilk yarı hedefine..
    16. Bakan Varank zırhlı askeri araç kullandı
    17. Sami Özgül kimdir nerelidir?
    18. Karamsar olmanın alemi yok! Büyüme..
    19. "İsrail kanlı bir savaşa hazırlanıyor!"
    20. İkinci yarıda daha güçlü ekonomi! İş..
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu