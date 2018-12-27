Rusya'dan ABD'ye Suudi Arabistan uyarısı: Karışmayın!

Rusya, ABD'ye Suudi Arabistan’daki taht sırasına karışmaması uyarısında bulundu. Açıklama, Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi’nden geldi. Mihail Bogdanov, Moskova’da yaptığı konuşmada Cemal Kaşıkçı cinayeti yüzünden baskı altında olan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın Suudi Arabistan Kralı olma hakkını savundu:

“Tabii ki her türlü müdahaleye karşıyız. Suudi Arabistan halkı ve yönetimi, bu tarz soruları kendileri cevaplamalı.”

Aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yardımcısı olan Bogdanov, “Kral bir karar aldı ve Amerika’daki birilerinin böyle bir konuya neye dayanarak karışabileceğini hayal bile edemiyorum” da dedi.