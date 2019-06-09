Açık açık suç işleniyor! Kampanya Ekrem’den para belediyeden

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Ekrem İmamoğlu'na, 'dürüstlük abidesi.' diyerek seslenen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, Beylikdüzü İlçe Belediyesi'nin 'her şey çok güzel olacak.' notu ve CHP'li aday Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafıyla dağıttığı gıda yardım paketlerinin fotoğraflarını paylaştı. Gökçek, Beylikdüzü İlçe Belediyesi'nin kendi imkanlarını aday lehine kullanarak suç işlediğini hatırlattı. Gıda yardım paketlerinin dağıtımının Beylikdüzü Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapıldığını belirten Gökçek, CHP'li İmamoğlu tarafından çekilen reklam filmine eleştiride bulunarak şunları söyledi:

"Reklam da İmamoğlu; 'İstanbul’daki kurdukları israf düzeni devam etsin isteyenler, hak hukuk tanımadılar.' diyor. Ama sen İstanbul'a aday ol, Beylikdüzü Belediyesi senin adına yardım dağıtsın. Bunun adı ne düzeni? Yalan düzeni mi? Bunun adı resmen suçtur. Belediye imkanlarını bir aday lehine kullanamazsın."