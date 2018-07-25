Fransa'dan "PKK'ya destek verdik" itirafı!

Kurulduğundan bu yana terör örgütü PKK’ya verdiği destekle, binlerce kişinin hayatını kaybetmesinin sorumlularından Fransa, terörsevicilikten vazgeçmiyor. Suriye ve Irak’ta ABD’nin terör destekçiliği rolünü devralan Fransa artık bu suçunu ilan etmekten de çekinmiyor. Suriye ve Irak’ta faaliyet gösteren DEAŞ karşıtı koalisyonun sivil-asker faaliyetleri sorumlusu Fransız Tuğgeneral Frederic Parisot, Suriye PKK’sı PYD’nin silahlı kanadı YPG’ye verdikleri desteği itiraf etti.

AMAÇ İSTİKRARMIŞ

Video konferansla Pentagon’a bağlanan Fransız general Parisot, koalisyonun DEAŞ'tan alınan bölgelerde istikrar sağlama çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Öncelikli hedefin toprakların örgütün elinden tamamen alınması, sonrasındaki hedefin ise alınan toprakların tekrar ele geçirilmesinin engellenmesi olduğunu belirtti.

HEM TERÖRİST HEM DEMOKRATİK!

Bir Türk muhabirin “Kuzey Suriye Savunma Gücü'ne ne tür eğitimler veriyorsunuz? sorusuna Fransız general şu yanıtı verdi: “Onlar Suriye Demokratik Güçleri'dir. Onların 'Güvenlik Güçleri' dediğimiz güçleri olacak. Çünkü savaş bittikten sonra, askeri olarak elde ettikleri kazanımları pekiştirmeleri gerekir”