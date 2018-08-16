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Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok

Türk lirası olmadan açığa dolar alan bir Londralı banka BDDK'nın dünkü swap hamlesiyle zora girdi. TL likiditesine sıkışan bankanın pozisyon kapatmak için kredi aldığı öğrenildi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 07:40
Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok

Elinde Türk Lirası olmadan dolar operasyonuna girişen Londra bankası fena duvara tosladı. Edinilen bilgilere göre, önceki gün Londra merkezli bir banka yüklü miktarda açığa dolar aldı. Elinde TL olmadığı için pozisyon kapatamadı. TL pozisyon açığını kapatmak için piyasada para arayışına çıktı. Kimse TL vermeyince açıkta kaldı.

BDDK MÜDAHALE ETTİ

TL'deki sert değer kayıpları karşısında pazar akşamından bu yana proaktif önlemler alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) dolardaki spekülasyonu engellemek için sabah saatlerinde attığı adım Londralı bankayı ters köşe yaptı. BDDK, swap işlemlerinde özkaynak sınırını yüzde 25'e düşürdü. Kurum, hafta başında dolardaki spekülatif saldırıları engellemek için bu oranı yüzde 50'ye çekmişti.
BDDK'nın hamlesiyle fonların ülke dışındaki swap piyasasındaki lira likiditesine erişimi sınırlandırılırken, yerel kreditörlerden para birimini ödünç alması zorlaştırıldı.

LONDRA'DA KREDİ ARADI

BDDK'nın hamlesiyle TL likiditesi için iyice köşeye sıkışan Londralı banka, açığa aldığı doları satıp zarar yazmamak adına kredi arayışına girdi. Bankanın yurtdışından TL pozisyonunu kapatmak için 300 milyon dolar kredi bulduğu söyleniyor.

PAZAR GÜNÜ DE YAPTILAR

Bazı İngiliz bankaları pazar günü de Türkiye'de dolar operasyonu yapmıştı. Başta Morgan Stanley olmak üzere bazı İngiliz bankalarının hazine birimleri Londra'da foreks piyasaları kapalı olmasına rağmen gece yarısı açılarak mesaiye başlamıştı. Türkiye saatiyle 20:00'den itibaren 3 saat boyunca spekülatif alım yaparak dolar kurunun 7.22 TL'ye çıkmasını sağlamışlardı. Ekonomik verilerle açıklanamayacak yüksek oynaklık sebebiyle normalden yüksek fiyat hareketleri gözlenince BDDK swap kısıtlamasına gitmişti.

 KAYNAK: SABAH

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 07:40
  1. EKONOMİ
  2. banka

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