Acıçay’da mahsur kalan minibüs kurtarıldı Çankırı’da seyir halindeki bir minibüs direksiyon hakimiyetini kaybederek Acıçay’a düştü.

Çankırı’da seyir halindeki bir minibüs direksiyon hakimiyetini kaybederek Acıçay’a düştü.

Edinilen bilgiye göre, mesai bitişi personelleri taşıyan bir minibüs, Acıçay’dan geçmek isterken su birikintisi ortasında mahsur kaldı. Olay yerine gelen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışma sonucunda çaya düşen aracı ve araç içerisinde bulunan 8 kişiyi kurtardı.

Olay esnasında yolcuların yara almaması yüreklere su serpti.

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