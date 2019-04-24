0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Acıçay’da mahsur kalan minibüs kurtarıldı

Çankırı’da seyir halindeki bir minibüs direksiyon hakimiyetini kaybederek Acıçay’a düştü.

24 Nisan 2019 Çarşamba 21:28
Acıçay’da mahsur kalan minibüs kurtarıldı

Çankırı’da seyir halindeki bir minibüs direksiyon hakimiyetini kaybederek Acıçay’a düştü.


Edinilen bilgiye göre, mesai bitişi personelleri taşıyan bir minibüs, Acıçay’dan geçmek isterken su birikintisi ortasında mahsur kaldı. Olay yerine gelen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışma sonucunda çaya düşen aracı ve araç içerisinde bulunan 8 kişiyi kurtardı.


Olay esnasında yolcuların yara almaması yüreklere su serpti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 21:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    37 yıldır kayıp Iraklı askerin cesedini seller ülkesine geri getirdi
    1. 37 yıldır kayıp Iraklı askerin..
    2. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final..
    3. Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli..
    4. Eline demir korkuluk saplanan çocuğu..
    5. İsrail'in vergi kesintisi Filistin..
    6. Ziraat Türkiye Kupası yarı final..
    7. İran'dan ABD'ye tutuklu değişimi teklifi
    8. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
    9. "Peşin hüküm vermeden okumalı,..
    10. Lazio ve İnterli taraftarların..
    11. ASELSAN Tekno Macera platformunu..
    12. Volkan Demirel'den Trabzonspor yorumu:..
    13. Sri Lanka'da terör saldırıları sonrası..
    14. Abdurrahman Kaan: ’’Köydeki yaşamı..
    15. Acıçay’da mahsur kalan minibüs..
    16. Gazze'de enkazlar arasındaki sıra..
    17. Ordu’da belediye personeline ‘UYUMA’..
    18. Seferihisar’da 47 düzensiz göçmen..
    19. TTK Başkanı Turan: “Bu iddialar Türk..
    20. MHP'den Kılıçdaroğlu'na çağrı:..
    21. Büyükelçi Kılıç'tan ABD yönetimine..
    22. Minnihanov, D-8 Sekreteri Shaari ile..
    23. "Türkiye'nin sömürgecilik geçmişi..
    24. Eski Barcelona Kulübü Başkanı Rosell..
    25. İran'dan ABD'ye Suudi Arabistan..
    26. Selendi’de 50 ünite kan toplandı
    27. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    28. TDPB'den "1915 Olayları" tepkisi
    29. Tiroid bezi nedir? Tiroid..
    30. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza..
    Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı?
    Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı?
    Perinçek ezber bozdu
    Perinçek ezber bozdu
    Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
    Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
    İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
    İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
    MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!