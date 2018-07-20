Acıbadem Üniversitesi ücretleri taban puanları

Öğrencilerin girmek istediği üniversiteler için tercih yapmasına 2 hafta kaldı. Türkiye genelindeki vakıf üniversiteleri de 2018-2019 Akademik Yılı'nın ücretlerini açıkladı. Peki Acıbadem Üniversitesi 2018 2019 eğitim öğretim yılı ücretleri ve taban puanları ne?

2018 2019 vakıf üniversite fiyatları yıldan yıla değişiklik gösterse de özel üniversite fiyatlarının en pahalı olduğu bölümler sağlık bölümleri gelmekte. Özel üniversite sağlık bölümleri fiyatlarında ise başı tıp çekmekte. Diş hekimliği özel üniversite fiyatları ve puanları ise ikinci sırada eczacılık, eczacılığı sırayla hukuk ve psikoloji takip ediyor. Özel tıp fakülteleri puanları ve ücretleri Türkiye genelinde ortalama 60 bin TL olan tıp fakültelerinin ücretleri 105 bin TL'ye kadar çıkıyor. Diş hekimliği 50 bin civarında. Pahalı özel üniversiteleri içinde en ucuz özel üniversite fiyatları nedir? Acıbadem Üniversitesi: Tıp fakültesi 96 bin 800 TL. Eczacılık 43 bin 500 TL. Psikoloji 43 bin 500 TL, Sosyoloji ise 32 bin TL.