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Acıbadem Hastanesi Doktorları Zahide Yetiş ile Buluştu

Kayseri’de düzenlenen ‘anne ve bebek ilk adım yaz festivalinde’ Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek uzman doktorları televizyon sunucusu Zahide Yetiş ile bir araya geldi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:48
Acıbadem Hastanesi Doktorları Zahide Yetiş ile Buluştu

Kayseri’de düzenlenen ‘anne ve bebek ilk adım yaz festivalinde’ Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek uzman doktorları televizyon sunucusu Zahide Yetiş ile bir araya geldi.


Kayseri’de düzenlenen ‘anne ve bebek ilk adım yaz festivalinde’ Zahide yetiş ile bir araya gelen Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, festivale gelen insanlara kadın doğum hakkında hem de tüp bebek hakkında bilgiler verdiklerinive festivalde çekiliş ile şanslı bir kişiye tüp bebek hediye ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Öner sözlerine şöyle devam etti; “Kayseri’nin en büyük anne bebek yaz festivalinde ekip olarak katıldık. Hem kadın doğum hakkında hem de tüp bebek hakkında bilgiler verdik. Hastalarımızla birebir görüşüp konuştuk. Onları bilgilendirdik. Biliyorsunuz ki Zahide Yetiş bu konuda çok hassas. Kendisi çocukları çok seviyor ve o da yeni doğum yaptı. Biz de burada bir çekiliş yaptık ve bir kişiye tüp bebek hediye ettik. Bir kişinin bebeğiyle buluşmasına vesile olacağız. Bu güzel festivalde bizde Acıbadem Kayseri Hastanesi olarak güzel işler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz”


Kayseri’de bir ilke imza attıklarını belirten Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Mustafa Taş, “Kayseri’de bir ilke imza atmanın gururunu yaşadık. Bizde ekip olarak burada halkımızı bilgilendirip hem gebelik öncesi hem gebelik sırasında ve aynı zamanda tüp bebek sürecinde neler yapılır bunları konuştuk. Böyle bir organizasyonda bulunmak bizler için çok gurur verici” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:48
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