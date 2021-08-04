Acı olay: Vitamin sanıp tarım ilacı ekmeğe sürüp yediler
Vitamin olduğunu düşündükleri tarım ilacını, ekmeğin üzerine damlatıp tüketen yaşlı çift, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Görgü Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin ile 79 yaşındaki Fatma Bahçalı çifti, vitamin olduğunu düşündükleri tarım ilacını, ekmeğin üzerine damlatıp tüketti.
Çocuklarının telefonla ulaştığı yaşlı çiftin sağlık durumlarının kötü olması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.
Yaşlı çift kurtarılamadı
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan çift, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çiftin cenazesi, geçtiğimiz gün defnedildi.