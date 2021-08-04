  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Acı olay: Vitamin sanıp tarım ilacı ekmeğe sürüp yediler
Hatay'da orman yangını
Fenerbahçe'den flaş karar! Kadro dışı bırakıldılar
Ege'de rekora yakın sıcaklıklar
Yerel Acı olay: Vitamin sanıp tarım ilacı ekmeğe sürüp yediler
Yerel

Acı olay: Vitamin sanıp tarım ilacı ekmeğe sürüp yediler

Vitamin olduğunu düşündükleri tarım ilacını, ekmeğin üzerine damlatıp tüketen yaşlı çift, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 16:43:00 -
Acı olay: Vitamin sanıp tarım ilacı ekmeğe sürüp yediler

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Görgü Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin ile 79 yaşındaki Fatma Bahçalı çifti, vitamin olduğunu düşündükleri tarım ilacını, ekmeğin üzerine damlatıp tüketti.

Çocuklarının telefonla ulaştığı yaşlı çiftin sağlık durumlarının kötü olması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Yaşlı çift kurtarılamadı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan çift, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftin cenazesi, geçtiğimiz gün defnedildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay