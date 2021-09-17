  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Acı olay! Anne oğul 2 saat arayla koronadan öldü
Korona Virüs

Acı olay! Anne oğul 2 saat arayla koronadan öldü

Malatya'da 87 yaşında koronavirüse yakalanan yaşlı kadının ölümünden 2 saat sonra 56 yaşındaki oğlu koronadan hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 21:49:00 -
Acı olay! Anne oğul 2 saat arayla koronadan öldü

Malatya'da korona virüs teşhisi konan anne ve oğlu 2 saat arayla hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bir hafta önce korona virüs teşhisi konan İnayet Yaba (87) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Tedavisinin 7'inci gününde fenalaşan İnayet Yaba hayatını kaybederken, yaşlı kadının cenazesi Malatya Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. İnayet Yaba'nın vefatının ardından Yaba ailesi bu seferde Mehmet Yaba'nın (56) vefatıyla sarsıldı.

Üç gün önce korona virüs teşhisi konan ve evinde tedavisi sürdürülen oğul Mehmet Yaba ise annesinin vefatından 2 saat sonra hayatını kaybetti. Annesinin vefatının ardından hayatını kaybeden Mehmet Yaba da Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay