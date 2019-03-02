Acı manzarayı izleyen vatandaşlar ile polis arasında arbede çıktı

İstanbul Aksaray'da üst geçide çıkan bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. İntiharı izlemek isteyen vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandı. Kısa süre ikna edilen kişi ise ekipler tarafından aşağı indirildi.

Fatih, Aksaray Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan geçidin korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polis, intihar girişiminde bulunan kişiyi kısa sürede ikna etti.

Trafik felç oldu, tramvay seferleri aksadı

İntihar girişimi nedeniyle trafik felç olurken tramvay seferleri de aksadı. İntihar girişimini izleyen çok sayıda kişiyi, polis uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Bu sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı bekleyenler ile polis arasında arbede yaşandı.

Olay yerinden görüntüler;