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Acı haberi alan İbrahim Tatlıses hastaneye koştu

Bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı, hayatını kaybetti.

15 Ocak 2019 Salı 21:59
Acı haberi alan İbrahim Tatlıses hastaneye koştu

İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı sağlık sorunları nedeniyle Bahçelievler'deki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Tatlıses, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Leyla Tatlı'yı sık sık ziyaret ediyordu.

İbrahim Tatlıses'in annesini kaybettiği öğrenildi.

Leyla Hanım, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Acı haberi alan Tatlıses, soluğu hastanede aldı.

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Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 21:59
  1. İbrahim Tatlıses
  2. İbrahim Tatlıses'in annesi
  3. Leyla Tatlı

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