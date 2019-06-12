Acı haber! Şehidimiz var
Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit olurken 2 asker ise yaralandı.12 Haziran 2019 Çarşamba 09:05
Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit olurken 2 asker ise yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.
Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.
Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.
Teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.
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