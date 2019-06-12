Acı haber! Şehidimiz var Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit olurken 2 asker ise yaralandı.

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit olurken 2 asker ise yaralandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı. Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Teröristlere yönelik operasyon devam ediyor. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.