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Gündem Acı haber! PKK'dan kalleş saldırı: 1 şehit, 3 yaralı
Gündem

Acı haber! PKK'dan kalleş saldırı: 1 şehit, 3 yaralı

İçişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu 1 Özel Harekat Polisinin şehit olduğunu 3'ünün de yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 21:33:00 - 2021-10-10 21:45:50
Acı haber! PKK'dan kalleş saldırı: 1 şehit, 3 yaralı

İçişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de zırhlı araca terör örgütü tarafından güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda 1 özel harekat polisinin şehit olduğunu, 1’i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisinin de yaralandığını duyurdu.

1 polis şehit oldu 3 polis yaralı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi’nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 özel harekat polisimiz şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisimiz yaralanmıştır.

Şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” denildi.

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