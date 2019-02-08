Kalp krizi geçiren küçük Furkan hayatını kaybetti

Simit satarak ailesine destek olan Muhammet Furkan Gündüz, 2016 yılında 1'inci Lig'de mücadele eden Elazığspor için başlatılan yardım kampanyasına kazandığı 21 lira ile bilet alıp takıma verdiği destekle gündeme gelmişti. 3 çocuklu emekli Yaşar Gündüz ile Zehra Gündüz'ün en küçük çocuğu Muhammed, dün arkadaşlarıyla çay içtiği esnada fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, Muhammed'e burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ambulans götürdü. Acil serviste kalp krizi geçirdiği belirlenen Muhammed, durumu ağırlaşınca Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed, dün akşam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Geriye çektiği görüntüler kaldı

Muhammed'den geriye 2016 yılında Elazığspor'a verdiği desteği anlatan videosu kaldı. Görüntülerde, "Simit satıyorum, geçtiğimiz gün Elazığspor için 25 tane fazla simit aldım. Bu 25 tane simidi sattım ve gidip 17 TL'ye Passolig çıkarttım, 4 TL de verip bir bilet aldım. 21 lira büyük bir meblağ değil, küçük bir meblağ. Galatasaray- Beşiktaş derbisinde bir maça oturduğun yerden 10 TL veriyorsun, canlı bile değil. Ama Elazığspor'a geliyorsun, burada 4 lira veriyorsun, kale arkası ise 2 lira. 2 lirayı dilenciye veriyorsun kabul etmiyor, 2 TL'nin peşine düşmeyin" diye konuşmuştu.

Elazığspor'dan başsağlığı mesajı

Elazığspor Kulübü de Muhammed ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda, "Kulübümüz için düzenlenen yardım kampanyasına harçlıklarıyla destek veren 16 yaşındaki koca yürekli taraftarımız Furkan Gündüz’ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Furkan Gündüz’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Toprağa verildi

Elazığ'da, simit satarak, kazandığı parayla Elazığspor için bilet alıp, destek vermesi dolayısıyla kent sakinlerinin sevgisini kazanan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Furkan Gündüz, için Kubbeli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Muhammed'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Elazığspor'un Kayyum Başkanı Sebahattin Devecioğlu ile çok sayıda taraftar katıldı. Muhammed'in tabutunun üzerine Elazığspor bayrağı konuldu. Muhammed Furkan Gündüz'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü Kurtdere köyündeki mezarlıkta, gözyaşlarıyla toprağa verildi.