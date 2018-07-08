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Cesetlerine ulaşıldı! 4 gündür aranıyorlardı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 4 gün önce taziyeye giden ve bir daha haber alınamayan Nebi Yüksel, Osman Nuri Özen ile Hava ve Mustafa Özen çiftinin cansız bedenlerine bu sabah ulaşıldı.

08 Temmuz 2018 Pazar 12:36
Cesetlerine ulaşıldı! 4 gündür aranıyorlardı

Gazipaşa'da oturan Nebi Yüksel, Osman Nuri Özen ile Hava ve Mustafa Özen çifti, 4 Temmuz Çarşamba günü, 07 UZ 569 plakalı ciple merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Karatepe Mahallesi'ne, ortak tanıdıkları olan bir kişiye taziyeye gitti. Ancak bu 4 kişiden bir daha haber alamayan yakınları, jandarmaya müracaat edip, kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, kayıp 4 kişinin, çarşamba günü saat 16.30 sıralarında, Karatepe Mahallesi'nden ayrıldığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerinin yanı sıra Mustafa Özen'in akrabaları da kendi imkanlarıyla bölgede arama yaptı. Karatepe Köprüsü yakınlarından bugün saat 07.30 sıralarında gelen yoğun kokudan şüphelenilerek, aramalar buraya yoğunlaştırıldı.

Aramalar sonunucu ormanlıktaki yaklaşık 300 metrelik uçurumda, hurdaya dönmüş cip bulundu. Havva- Mustafa Özen çiftinin cansız bedenleri cipin içinde, kaza sırasında araçtan fırladıkları belirlenen Nebi Yüksel ve Osman Nuri Özen'in cenazeleri de çevrede bulundu.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri cenazelerin çıkarılması için çalışma başlattı.

Kaza sırasında cipi Mustafa Özen'in kullandığı belirtildi. Havva- Mustafa Özen çiftinin Almanya'da yaşadığı, zaman zaman Gazipaşa'ya geldikleri öğrenildi

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 12:36
  1. Antalya
  2. Kaza

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