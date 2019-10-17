Antalya'dan acı haber! 1 asker şehit oldu Antalya'da su altı dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri kaldırıldığı hastanede şehadete kavuştu.

Jandarma su altı kurtarma ekibi, Kaş ilçesi Hidayet Koyu mevkisinde eğitim dalışı yaptı. Dalış esnasında 4 asker rahatsızlandı. Müdahaleler yetersiz kaldı Baygınlık geçiren askerler, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Askerlerden birinin Kaş Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi.

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