Antalya'dan acı haber! 1 asker şehit oldu
Antalya'da su altı dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri kaldırıldığı hastanede şehadete kavuştu.17 Ekim 2019 Perşembe 14:56
Jandarma su altı kurtarma ekibi, Kaş ilçesi Hidayet Koyu mevkisinde eğitim dalışı yaptı.
Dalış esnasında 4 asker rahatsızlandı.
Müdahaleler yetersiz kaldı
Baygınlık geçiren askerler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Askerlerden birinin Kaş Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi.
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