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Acı haber gece yarısı geldi...Cesedine ulaşıldı

Siirt'te otomobilin Botan Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan babanın cesedine ulaşıldı.

11 Nisan 2019 Perşembe 06:21
Acı haber gece yarısı geldi...Cesedine ulaşıldı

Eski Siirt-Eruh kara yolunda otomobilin Botan Çayı'na devrilmesi sonucu kaybolan sürücü Mehmet Selim Özalp'ın (46) cesedi, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri ile UMKE görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde kazanın meydana geldiği yerden 20 metre uzaklıkta bulundu.

Özalp'in cenazesi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mehmet Selim Özalp (46) idaresindeki 56 AAC 681 plakalı otomobil, eski Siirt-Eruh kara yolunun 15. kilometresinde Botan Çayı'na devrilmiş, araçta bulunan Serhat (21) ve Sait Özalp (23) kardeşler kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken sürücü baba Özalp ise kaybolmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 06:02
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