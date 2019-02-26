Hakkari'den acı haber! Fenalaşan uzman çavuş şehit oldu
Hakkari Yüksekova'da devriye görevi esnasında rahatsızlanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.26 Şubat 2019 Salı 09:46
Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde dün akşam devriye görevine çıkan birlikteki ismi henüz açıklanmayan uzman çavuş, aniden fenalaştı. Görev arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Yetkililer, uzman çavuşun kalp krizi geçirip şehit olduğu üzerinde durduklarını belirtti. Uzman çavuşun ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
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