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Acı çeken buzağı elleriyle okşadı, nefesini kontrol etti

Zonguldak’ta buzağısını veterinere getiren küçük çocuk acı çeken hayvanı önce elleriyle okşadı, ardında da dakikalarca hayvanın nefes alıp almadığını kontrol etti.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:42
Acı çeken buzağı elleriyle okşadı, nefesini kontrol etti

Zonguldak’ta buzağısını veterinere getiren küçük çocuk acı çeken hayvanı önce elleriyle okşadı, ardında da dakikalarca hayvanın nefes alıp almadığını kontrol etti.


Zonguldak’ın Gökçebey İlçesin’in Çukur köyünde hayvancılıkla uğraşan bir aile 1 yıl sonra doğum yapan hayvanın buzağısının dışkı yapamadığını anlayınca Zonguldak’ta veterinere getirdi. Veterinerin önünde buzağısıyla birlikte bekleyen çocuk saatlerce buzağının başından ayrılmadı. Zaman zaman acı çeken hayvanı, küçük çocuk kendi elleriyle okşayarak teselli etti. Öte yandan küçük çocuk ara ara da buzağının burnuna elini koyarak nefes alıp almadığını kontrol etti. 2 saat süren operasyonun ardından buzağıda dışkı yapacak yer açılamadığı için aile sahiplerinin onayı ile hayvan uyutuldu.


Veteriner Önder Alkan, hayvanın bağırsakları ve iç organları gelişmediği için uyutmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, ’’1 gün önce doğan bir buzağı geldi. Hayvanın dışkısını yapamadığını belirlemişler. Doğumsal bir yapı. Anüsün olmaması biz buna atrisyani diyoruz. Anüsle beraber kolon oluşuyor. Dolayısıyla hayvan emdiğini dışkı olarak çıkaramıyor. Son yıllarda karşılaştığımız bir olay. Hayvana operasyon yapıldı. Ancak bağırsakları ve iç organları gelişmediği için hayvanı uyutmak zorunda kaldık. Orada hayvan sahibinin çocuğu vardı. Bu yavruyu bir yıldır bekliyorlardı. Böyle bir sıkıntı olduğu içinde çocukta üzüldü. Duygusal bir durum yaşandı’’ dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:42
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