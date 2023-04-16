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Yemek Tarifleri Acı biber sosu nasıl yapılır? Zehir gibi tariflere elveda! İftar sofrasını renklendirecek, enerji bombası etkisinde
Yemek Tarifleri

Acı biber sosu nasıl yapılır? Zehir gibi tariflere elveda! İftar sofrasını renklendirecek, enerji bombası etkisinde

Yeniakit Publisher
2023-04-16 17:52:00 -
Acı biber sosu nasıl yapılır? Zehir gibi tariflere elveda! İftar sofrasını renklendirecek, enerji bombası etkisinde

İftar sofrasında ortada atıştırmalık kızartmaları seviyorsanız kesinlikle denemelisiniz! Enerjinizi yükselten bu tarif bünyenizi güçlendiriyor.

Malzemeler
6 kırmızıbiber
500 gr kırmızı acı biber
1 su bardağı su
2 tatlı kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı elma sirkesi
Yarım çay kaşığı deniz tuzu

Hazırlanışı:
Biberleri yıkayın ve saplarını kesin. Kırmızı biberlerin tohumlarını çıkarın. İri parçalar halinde kesin. Temizlediğiniz biberleri tencereye alın, 1 su bardağı su ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Yumuşayıncaya kadar pişirin. Yumuşayan biberleri, suyuyla birlikte el mikseriyle püre haline getirin. Süzgeçten geçirip cam bir kaba alın. Bu aşamada fazla kabukların ve tohumların ayrıldığından emin olun. Püre haline gelen biberlerin içine tuz, şeker ve sirkeyi ekleyip iyice karıştırın. Hazırladığınız acı biber sosunu kavanoz ya da küçük şişelere aktarıp buzdolabında saklayın. Acı biber sosu artık hazır, afiyet olsun.

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