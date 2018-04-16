Trafikte acemi olan sürücü, trafik akışını ve diğer araç sürücüleri zor durumda bırakmamak için aracının arka camına uyarı yazısı yazdı.

SÜRÜCÜYE DESTEK

Eskişehir’de seyir halinde görüntülenen üzerinde 'Acemiyim, yaklaşmayın' yazan araç görenleri hayrete düşürürken bir yandan da güldürdü.

Yazıyı gören diğer sürücüler ve çevrede bulunan vatandaşların şaşkın bakışları ve destekleriyle araç yoluna devam etti.