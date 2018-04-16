'Acemiyim, yaklaşmayın'
Eskişehir'de sürücüleri zor duruma sokmak istemeyen acemi sürücü, aracın arka camına uyarı yazısı bıraktı.16 Nisan 2018 Pazartesi 16:56
Trafikte acemi olan sürücü, trafik akışını ve diğer araç sürücüleri zor durumda bırakmamak için aracının arka camına uyarı yazısı yazdı.
SÜRÜCÜYE DESTEK
Eskişehir’de seyir halinde görüntülenen üzerinde 'Acemiyim, yaklaşmayın' yazan araç görenleri hayrete düşürürken bir yandan da güldürdü.
Yazıyı gören diğer sürücüler ve çevrede bulunan vatandaşların şaşkın bakışları ve destekleriyle araç yoluna devam etti.
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