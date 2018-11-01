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Acemi sürücü otomobili bu hale getirdi

Sürücüsünün yanlışlıkla fren yerine gaza basmasıyla otomobil TIR'ın dorsesine düştür. Bartın'da yaşanan olayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 06:19
Acemi sürücü otomobili bu hale getirdi

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Özel İdare kavşağında meydana geldi. Ozan Çetiner (25), 74 DL 566 plakalı otomobiliyle evinin önünden çıkarken iddiaya göre fren yerine gaza basınca rampadan aşağı uçarak yolun alt tarafında bulunan 74 BV 908 plakalı TIR’ın dorsesine düştü. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hafif yaralanan Ozan Çetiner, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayı gören çevredekiler büyük şaşkınlık yaşarken, otomobil TIR’ın dorsesineden çekici ile aşağı indirildi.

Sosyal medyadan canlı yayın yaptılar

Öte yandan, otomobilin indirilmesi sırasında çevrede bulunan vatandaşlar sosyal medyadan canlı yayın yaparak, o anları paylaştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 06:19
  1. bartın
  2. kaza
  3. tır

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