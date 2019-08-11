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"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de kurban kesimi sırasında yaralanan 375 kişi, acil servislerde tedavi edildi

11 Ağustos 2019 Pazar 17:12
"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

RİZE (AA) - Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de kurban kesimi sırasında 375 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Rize'de 172 kişi bıçak ve hayvan darbeleri sonucu yaralanarak çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Bazılarına kırık şüphesiyle röntgen çekilen yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kent genelinde yaralanan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu ve ciddi bir yaralanma meydana gelmediği bildirildi.

- Artvin

Artvin'de 18 kişi, kurban keserken yaralanarak hastanelere başvurdu.

Hastanelerin acil servislerinde gerekli müdahaleleri yapılan vatandaşlar, taburcu edildi.

Kurban keserken yaralanan Sedat Aydemir ise Artvin Devlet Hastanesindeki ameliyatının ardından tedavi altına alındı.

- Trabzon

Trabzon'da kurbanlıklarını kesmek istedikleri sırada yaralananlar, hastanelerin acil servislerinde tedavi edildi.

Sabah saatlerinden itibaren kent merkezindeki Fatih Devlet Hastanesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi acil servislerine, kurban kesimi sırasında ellerinden ve kollarından yaralanan 25 kişi başvurdu.

Sağlık durumu iyi olan bu kişilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de kurban keserken veya et parçalarken yaralanan 13 kişi, Gümüşhane Devlet Hastanesine başvurdu.

Yaralılardan 10'u tedavilerinin ardından taburcu edilirken 3 kişi ise ameliyata alındı.

Ameliyat edilen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Giresun

Giresun'da da kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 6 "acemi kasap" hastaneye başvurdu.

Elinde kesik oluşan 2 kişi ile kurbanlık hayvanların darbeleriyle yaralanan 4 kişi, Giresun Prof Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- Ordu

Ordu'da da bayramın ilk gününde sabah saatlerinden itibaren kurban kesimi sırasında 99 kişi hastanelere müracaat etti.

Yaralıların büyük bir bölümü tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- Bayburt

Bayburt'ta da sabahın erken saatlerinden itibaren 42 kişi, çeşitli nedenlerle hastaneye başvurdu.

Hayvan darbeleri ve kesik gibi nedenlerle yaralanan 42 kişiden 39'u tedavilerinin ardından taburcu edildi, 3 kişi ise Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 17:12
  1. "Acemi kasaplar"
  2. Artvin
  3. Kurban Bayramı
  4. Rİze
  5. Trabzon

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