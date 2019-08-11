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"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Düzce, Zonguldak ve Bolu'da kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, acil servislerde tedavi edildi

11 Ağustos 2019 Pazar 13:19
"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

DÜZCE/ZONGULDAK/BOLU (AA) - Düzce, Zonguldak ve Bolu'da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, hastanelerde tedavi edildi.

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Düzce'de kurban kesimi yaparken yaralanan 50 kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Vatandaşlar, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Yaralanan vatandaşlardan Mecit Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumunun ağır olmadığını belirterek, "Hayvanı keserken kafasını bir anda çevirdi. Daha sonra bıçak da elime vurdu, ben kendi elimi kestim." dedi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan 18 vatandaş, hastanelere başvurdu.

Zonguldak merkez ile Alaplı, Kozlu, Kilimli, Ereğli, Devrek ve Çaycuma ilçelerinde, kurban kesimi sırasında yaralananlar, çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Merkez ve ilçelerde 18 kişinin hastanelere müracaat ettiği kentte, bazı vatandaşlar kurbanlığın tepmesi sonucu yaralandı.

Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye giderken bazıları da 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

- Bolu

Bolu'da kurban keserken yaralan 21 kişi hastanelere başvurdu.

Kent merkezinde kesim işlemlerinin başlamasının ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine çeşitli yerlerinden yaralanan 21 vatandaş geldi.

Kurban kesimi sırasında yaralanan Ali Okar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvanın kesimi sırasında kasabın bıçağının kolunu kesmesi sonucu yaralandığını, hastanenin acil sevisinde gerekli tedavinin yapıldığını ve iyi olduğunu söyledi.


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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 13:19
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