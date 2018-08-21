Acemi kasaplar yine hastahanelerin yolunu tuttu

Kayseri'de'nın 1'inci gününde bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurbanlarını keserken yanlışlıkla kendilerini yaralayan vatandaşlarda, hastaneye akın etti.





Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen acemi kasaplar, buradaki tedavilerinin ardından taburcu oldu.





'KASAP DEĞİLİM, TRAFİK KAZASI'

Kurban keserken kolunu kesen bir vatandaşta, basın mensuplarını görünce 'Kasap değilim, trafik kazası' diyerek acemi kasaplığını gizlemek istedi.



