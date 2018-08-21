Acemi kasaplar yine hastahanelerin yolunu tuttu
Kurban Bayramı öncesi yapılan bilinçlendirme kampanyalarına ve alınan onca önleme rağmen, 'acemi kasap kendini kesti' haberleri bu bayramda da geldi. Kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastaneye akın ederken, kolunu kesen bir kişi ise ’Kasap değilim, trafik kazası’ diyerek acemi kasaplığını saklamak istedi.21 Ağustos 2018 Salı 10:44
Kayseri'de'nın 1'inci gününde bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmeye başladı. Kurbanlarını keserken yanlışlıkla kendilerini yaralayan vatandaşlarda, hastaneye akın etti.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen acemi kasaplar, buradaki tedavilerinin ardından taburcu oldu.
'KASAP DEĞİLİM, TRAFİK KAZASI'
Kurban keserken kolunu kesen bir vatandaşta, basın mensuplarını görünce 'Kasap değilim, trafik kazası' diyerek acemi kasaplığını gizlemek istedi.
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