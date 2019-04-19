Acele kamulaştırma kararları

ANKARA (AA) - Denizli, Trabzon ve Rize'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Kızılhisar Mahallelerinde bulunan bazı taşınmazlar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Işıklı mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı kapsamında Çaykara Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Rize'nin Yağlıtaş Mahallesi ile Salarha beldesine bağlı Kokulukaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazların da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.