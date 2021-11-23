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Kadın - Aile Accin tarifi, nasıl yapılır? Kolay alluciye tarifi
Kadın - Aile

Accin tarifi, nasıl yapılır? Kolay alluciye tarifi

Mardin’e ait bir çiğköfte olarak da kabul edilir.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 18:14:00 - 2021-11-23 21:19:03
Accin tarifi, nasıl yapılır? Kolay alluciye tarifi

Bu lezzeti evde yapmak isteyenler için bu kolay tarifi paylaşıyoruz.

Malzemler

  • 300 g çiğ köftelik dana eti
  • 6 adet yumurta
  • 2,5 su bardağı köftelik bulgur
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı kişniş
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 demet maydanoz
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tuz

Yapılışı

2,5 bardak köftelik bulgur geniş bir kaba alınır. Üzerine pul biber tuz ve dövülen kişniş bırakılır. Doğranan soğanlar ilave edilir ve su ile özleşene kadar yoğurulur. 3-4 kere çekilen dana eti karışıma eklenip tekrar yoğurulur. Sunum tabağına alınıp bastırılarak yayılarak yerleştirilir. Ortasına doğranan maydanoz dökülür. Yağda kırılan yumurtalar pişince üzerine yerleştirilir.

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