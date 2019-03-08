Acar gazetecilerin başucu kitabı çıktı: ‘Hasbihâl’

Cengiz Aytmatov ve Farid Farjad gibi dünyaca ünlü edebiyatçı ve sanatçıların söyleşilerinin de yer aldığı "Hasbihâl" kitabı çıktı.

Gazeteci yazar Muaz Kalaycı’nın yaptığı söyleşilerin yer aldığı ve önsözü İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu tarafından yazılan Hasbihâl, Efe Akademi Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitapda ünlü isimlerin merak edilen sorulara verdiği cevaplar yer alıyor. Cengiz Aytmatov, Farid Farjad, Murat Göğebakan, Ediz Hun, Çelik Erişçi, Zeki Alasya, Murat Kekilli, Erhan Güleryüz, Ali Müfit Gürtuna, Neslihan, Ceyhun Yılmaz, İsmail YK, Etyen Mahçupyan, Baha, Yücel Arzen ve Bedirhan Gökçe’nin söyleşilerinin yer aldığı kitap, İletişim Fakültesi öğrencileri için de bir kılavuz niteliğinde. Prof. Nalcıoğlu, Hasbihâl’den bahsederken, “Sayın Muaz Kalaycı, basın sektöründeki deneyiminin verdiği kıvraklıkla hazırladığı soruların yanı sıra, anlık oluşturduğu sorular ve bu sorulara almayı başardığı samimi cevaplarla sohbet edilen değerli isimlerin iç dünyalarına, okurlarını da kendiyle beraberinde götürüyor” ifadelerini kullandı.

Kitabın yazarı Muaz Kalaycı ise röportajlarını yaparken mikrofonunu herkes için açık tuttuğunu, bu özgürlüğün kendi sorularına da yansıdığını belirtti. Bugün aramızda olmayan isimlerin söyleşilerinin de kitapta yer aldığını kaydeden Kalaycı, soruların ve verilen cevapların hâlâ güncelliğini koruyor olduğuna dikkatleri çekiyor. Kalaycı bunu sırrını, doğru insanlara, doğru soruların sorulmasıyla açıklıyor.

Efe Akademi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Zafer Güngör ise kitabın akademik anlamda büyük bir değer olduğunu belirtti. Efe Akademi olarak toplumun ve akademik camianın fayda göreceğine inandıkları eserlerin altına imzalarını atmaktan tereddüt etmediklerinin altını çizen Güngör, kitabın gazeteciliğe yeni adım atacak gençler için bir başucu eseri olduğunu kaydetti.