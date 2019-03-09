Acar: "Dev yatırımlar Aliağa ekonomisini uçuracak"

Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası yönetimi ile bir araya gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, beş yıl içerisinde Aliağa’ya ciddi bir yatırım yapılacağını belirterek, "Bu yatırımlar Aliağa ekonomisini uçuracağı gibi esnafımıza da büyük katkı sağlayacak" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk ve yönetimini ziyaret etti. Eğitimden sağlığa Aliağa’ya büyük yatırımların yapılacağını ifade eden Başkan Serkan Acar, kent ekonomisinin beş yılda büyük patlama yapacağını aktardı.

Başkan Serkan Acar ayrıca, Aliağa Belediyesi tarafından son beş yılda yapılan kültür, sanat ve sosyal aktiviteler ile gerçekleştirilen çeşitli projeler sayesinde Aliağa’dan İzmir’e gidilen değil İzmir’den gelinen bir Aliağa için büyük çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Başkan Serkan Acar, "Aliağalıyı Aliağa’da tutarak esnafımıza destek olmaya çalıştık" dedi.

Aliağa’da her şeyden önce bir aile olduklarını ifade eden Başkan Serkan Acar, Aliağa’ya yapılması planlanan üniversite kampüsü, meslek hastalıkları hastanesi, yeni devlet hastanesi hakkında yönetim kurulu üyelerine bilgi verdi. Başkan Serkan Acar, "Gerçekleştirilecek olan yatırımlarla Aliağamızın ekonomisi büyük bir ivme yakalayacak. Uluslararası kampüs konusunda Ege Üniversitesi ile meslek hastalıkları hastanesi konusunda da Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliği içerisindeyiz. Projelerin gerçekleştirilmesi adına belediye olarak yer tahsislerini yaptık. Yeterki Aliağamıza yatırım gelsin. Ege Üniversitesi 50 bin öğrenci ile Aliağa’yı öğrenci şehri yapacak. Dokuz Eylül Üniversitesinin de meslek hastalıkları hastanesini dokuz Eylül 2019 tarihinde hizmete açma gibi bir planı var. Bunun yanı sıra Aliağamıza 301 yataklı A sınıfı bir yeni devlet hastanesi kazandırılacak. Tüm bu yatırımlar Aliağa’ya özel sektör yatırımlarının da hızla gelmesini sağlayacak. Bu yatırımlar Aliağa ekonomisini uçuracağı gibi esnafımıza da büyük katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Aliağa esnafının büyük yatırımlara ihtiyacı olduğunun altını çizen Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa’da esnafın sorunları ile yakinen ilgilenen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a yönetimi adına teşekkür ederek yerel seçimler öncesinde başarı temennisinde bulundu.

Başkan Serkan Acar, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona eren ziyaretin ardından Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk’e Aliağa Kent Kitaplığı’na ait kitaplardan oluşan kültür seti hediye etti.