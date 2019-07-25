Acaba hangi mesleği tercih etsem?

Uzmanlar, ’’Üniversiteye adım atmadan önce kendinizi çok yönlü geliştirecek farklı disiplinlere ait becerileri kazandıracak yükseköğretim programlarını tercih edin, gelecek on yılın meslekleri bilgi ve yenileşme çağındaki değişime paralel olarak sağlık, endüstri, iletişim ve medya çalışmaları, sosyal hizmet alanlarında olacaktır’’ diyor.



Sevgili adaylar, işte şimdi sıra sizde. Seçtiğiniz üniversitenin bölüm ya da programı çoğu kez sizlerin mesleğini değil mesleğinize giden yolda kilometre taşınızdır. Bu nedenle uzman yetiştiren yükseköğretim programlarını arayıp bulmanız ve tercihinizi ona göre yapmanız. Kariyer elde etmek için mutlaka bilgiye, birikime ve tecrübeye ihtiyaç vardır. İşte eğitimini alacağınız alanları doğru seçip ileriye dönük kendinize yatırım yaptığınızda doğru mesleği dolayısıyla da hedeflediğiniz kariyeri yakalamış olursunuz. Dünyada 20 -30 yıl öncesine kadar revaçta olan birçok mesleğin şu anda eskimeye yüz tuttuğu gerçeği ile yüz yüzeyiz. Günümüzün mesleklerini nitelik olarak üniversitelerin müfredatlarıyla örtüştürmek ve ondan hayatını kazanan nesilleri görmeye başlamak biz eğitimcilere de moral veriyor.



Uzmanlar adayların meslek seçimi için üniversite ve bölümleri bir bir incelemeye başladığı bir dönemde şu tespitlerde bulunuyor:



● Kendinize, ‘Seçeceğim meslek 10 yıl sonra bugüne kıyasla yine aynı meslek mi olacak, yoksa nasıl bir şekil alacaktır’ sorusunu sorun.



● Gelişen teknoloji ile standartlaşmış klasik kitlesel üretim anlayışı (fordizm) yerini kaliteye ve özel müşteri grubunun ihtiyacına odaklanan kısa dönemli siparişe ayarlı, en son teknolojiyi kullanan vasıflı işçi çalıştıran esnek üretim anlayışına (post-fordizm) bıraktı.



● İstediğiniz mesleğe ulaşabilmeniz için bir değil elbette birden fazla yol var. Kendi deneyim ve gözlemlerim bunlar içerisinde en etkili yolu ‘fark oluşturma’ becerisine sahip olmak olduğunu gösteriyor.

En farkl En farklı meslekler:

● Edge Computing Uzmanı: İnternet altyapısını ‘edge computing’ kullanan merkezsizleşmiş bir internet altyapısına çevirmekten sorumlu olacak uzmanlar, daha fazla alan ve işlem kapasitesine ihtiyaç duyan kurumlar için hizmet verecek.



● Veri dedektifi: Veri dedektifleri IoT cihazlardan ve ağlardan alınan verileri analiz ederek işletmelere ve kuruluşlara veri temelli fikirler sunacak.



● Siber şehir Uzmanı: Siber şehirlerin devamlılığını sağlamak için verilerin etkili şekilde şehrin içinden ‘geçmesini’ sağlamak gerekiyor. Geleceğin şehirlerinde, milyonlarca sensörden alınan veri, elektrik ya da atık toplama sistemi gibi hizmetlerin çalışmasını sağlayacak. Ayrıca, vatandaş verileri ve kazanç verileri de toplanacak. Şehirdeki sensörlerden biri bozulursa siber şehir uzmanının sensörü tamir etmesi gerekecek.



● Artırılmış gerçeklik Seyahati Üreticisi: Artırılmış gerçeklik seyahati üreticilerinin işi de yeni nesil eğlence tecrübeleri üretmek olacak. Üreticiler, artırılmış gerçeklik yolculukları için çeşitli tecrübeler yazacak, tasarlayacak ve üretecek.



● Yapay Zeka İş Geliştirme Müdürü: Cognizant bu meslek dalıyla ilgili olarak, “Yapay zekanın yapamadığı ve yakın gelecekte de yapamayacağı tek bir şey var; kendini satmak.” diyor. Yapay zeka iş geliştirme müdürü, günümüzdeki bir satış görevlisinin yaptığı işin aynısını yapacak fakat bunu yapay zeka hizmetleri için gerçekleştirecek.



● Spora bağlılık Rehberi: Fitbit gibi giyilebilir teknolojiler bir nebze yardımcı olsa da sağlığımızı korumak için bu teknolojiler tek başına yeterli olmuyor. Gelecekte spor yapan insanlar aktivite takipçisi teknolojiler giyerken spora bağlılık rehberleri de onların sağlıklı bir yaşam sürmesini ve motive olmasını sağlamakla yükümlü olacak.



● Yapay zeka Destekli Sağlık Teknisyeni: Gelecekte insanların doktora gitmesine gerek kalmadan yapay zeka destekli sağlık teknisyenleri kapıya gelerek yazılımları sayesinde hastalık tespiti yapabilecek.



● Kişisel Veri Simsarı: Gelecekte insanlar ürettikleri kişisel verilerden para kazanacak. Kişisel veri simsarı, müşterilerin kişisel verilerini gözlemleyerek yeni oluşturulan verileri tespit edecek ve satarak para kazanacak.



● Genetik Çeşitlilik Memuru: Genetik çeşitlilik memuru, şirkette çalışanların sadece farklı etnik kökenlerden ve sosyal çevrelerden gelmesine değil şirketin iş gücünün genetik olarak iyileştirilmiş ve iyileştirilmemiş kişilerin iyi bir karışımı olmasına özen gösterecek.



● Yol Denetleyicisi: Otonom araçlar ve teslimat drone’ları, hava ve kara trafiğinin kontrol sistemini büyük ölçüde değiştirdi. Yol denetleyicisinin işi, kara ve hava trafiğinin etkili ve düzgün şekilde düzenlenmesini sağlamak olacak.



● Dijital Terzi: Bu iş, varsayımsal bir e-ticaret şirketinin üreteceği ‘Saville Rowanator sensor cubicle’ adlı bir cihazla ilişkili. Bu cihaz, müşterinin ölçülerini hatasız şekilde alarak iade oranının azaltılmasını amaçlayacak. Dijital terzi, müşterilerin ölçü verilerini kaydederek müşteriye en uygun kıyafetleri satmaya çalışacak.

Paranın kazanç olarak geldiği işler

● Sosyal medya ve sosyal ağlar iletişim uzmanlığı



● İnternet pazarlama uzmanlığı



● Mobil uygulama yazılımcılığı



● E-ticaret yazılımcılığı ve girişimciliği



● Girişim ve proje danışmanlığı

● Risk Yöneticiliği

● Bilgi Teknoloji (IT) uzmanları ve denetçileri.

● Yazılımı uzmanı ve yazılım geliştirme mühendisleri,

● Bilgi teknolojilerini kullanabilen İnsan Kaynakları uzmanları,

● İç kontrol sistem uzmanı (risklerin erken teşhisi için)

● Anlaşmazlıkların kanuna ve dışarıya yansımasını (marka değerine zararı) engelleyecek ve kendi içinde çözebilecek adalet birimleri / uzmanları

● İş ve çevre güvenliği uzmanı (Çevresel etki değerlendirmesi uzmanlığı dahil)

● Çalışanların 360 derece kuşatılması için iş-meslek-yaşam danışmanları

● Denetim, vergi ve teşvik uzmanları

● Çağrı merkezi ve Müşteri ilişkiler uzmanlığı

● İç ve dış çevreyi analiz edecek Sosyal ve Sektör araştırmacıları / uzmanları

● Veri Analisti

● İş zekası uzmanı

● Proje yöneticisi

● Biyomedikal mühendisliği

● Estetik diş hekimliği

● Finansal analiz uzmanı

● Evlilik ve aile uzmanları

● Fizik tedavi uzmanı

● Evde bakım görevlisi

● Uluslararası İlişkiler

● Görsel iletişim tasarımı

● Psikoloji

● Mekatronik mühendisliği

● Moleküler biyoloji ve genetik

● İnternet gazeteciliği

● Kariyer danışmanlığı

● Yeşil işler (çevre mühendisliği)

Bunları uygulayın kazanın

Doğru tercihi yapmak için öğrenim görmek istenen yükseköğretim programlarına dair detaylı araştırma yapın, bir tercih listesi hazırlayarak bu listede yer alan sıralamaları belirlerken çok dikkatli davranın, kılavuzda yer alan bilgileri de dikkatlice inceleyin.

● Tercih sıralaması yaparken bir önceki yılın puanlarını çok fazla dikkate almayın, başarı sıralamalarını ölçüt alın. Tercih yapmadan önce belirlediğiniz üniversite ve programların yanı sıra akademik kadrolarını, öğrenim olanaklarını tanıyın ve tercihlerinizi son güne bırakmayın.

● Tercihinizi yaparken kendinizi çok yönlü geliştirecek farklı disiplinlere ait becerileri kazandıracak yükseköğretim programlarını tercih edin. Gelecek on yılın meslekleri bilgi ve yenileşme çağındaki değişime paralel olarak sağlık, endüstri, iletişim ve medya çalışmaları, sosyal hizmet alanlarında olacak.

● Şu anda adı çok fazla bilinmeyen ancak yakın gelecekte oluşacak ihtiyaçlar sonucunda adını sıkça duyacağımız programları tercih edin. Üniversite tercihinizi yaparken kendinizi çok yönlü geliştirecek farklı disiplinlere ait becerileri kazandıracak yükseköğretim programlarını tercih edin, Gelecek on yılın meslekleri bilgi ve yenileşme çağındaki değişime paralel olarak sağlık, endüstri, iletişim ve medya çalışmaları, sosyal hizmet alanlarında olacak.

● Sadece mesleğin değil, üniversite tercihinin de gelecekte iş bulma fırsatlarını doğrudan etkilediğini unutmayın.

● Seçilecek yükseköğretim kurumunun bir ya da daha fazla dil öğrenme konusunda sunduğu imkânlar önemli. Matematik, fizik, kimya, sosyoloji gibi temel bilimlerin donanımlı biçimde verildiği, güncel ihtiyaçlara göre hazırlanan derslerin olduğu yükseköğretim programları daha etkili mezunlar veriyor ve piyasada tercih ediliyor. Hangi meslek olursa olsun teknolojinin sadece kullanıcısı değil aynı zamanda üreticisi olabilmek değerli olacak. Şu anda iş olanakları sağlık, sosyal hizmetler, mühendislik, güvenlik alanlarında daha yüksek ancak bu alanlar yakın gelecekte varolan şekliyle ihtiyaçları karşılamaya yetmeyecek ve farklılaşacak.

BAŞROLDE ÖNCE SİZLER VARSINIZ

Anne-babalar, sizlere kendi ilgi duyduğunuz meslek ya da beğendiğiniz okul yerine, çocuklarınızın yeteneği ve ilgisi doğrultusunda bir uzmandan destek almanızı öneriyoruz. Uzmanlar da aynı görüşte.

● Çocuklarınızın geleceğini belirleyecek adımların atıldığı bugünlerde gerginlik ve kaygı yaşayabilirsiniz. Kaygının en önemli tetikleyicisi belirsizliktir. Aileler, ilk adımda kaygı ve endişeden uzak sakin düşünmelidir.

● Eğitim uzmanlarının desteği ve önerileri mutlaka dikkate alınmalıdır.

● Gençlerin hedeflerinde mutlaka bir üniversite ve meslek(ler) vardır. Bu belirlemelerin gerçekçi yönü de yine uzmanların değerlendirmeleri ve yönlendirmeleri ile desteklenebilir. Gençlerin ilgi alanlarını ve mesleki eğilimlerini belirlemeye yönelik uygulanan çeşitli testlere de başvurulmasında fayda var. ● Aileler, çocuklarının gelecekte daha “rahat” edebileceği veya maddi kaygı yaşamayacağı meslekleri tercih etmeleri yönünde ısrarcı olmamalıdır