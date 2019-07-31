Aç karnına su içmenin inanılmaz faydaları

Vücudumuz ağırlıklı olarak sudan oluşmaktadır. Kaslarımızın %75’i, beynimizin %90’ı, kemiklerimizin %22’si ve kanımızın %83’ü sudur.

Su içmek hayatımız için ne kadar önemli?

Vücudun %70’nin sudan oluştuğunu biliyor musunuz? Vücudun düzgün çalışması için su tüketimi önemli. Su ihtiyacının karşılanamadığı zamanlar uzun ve kısa vadede olumsuz etkileri oluşur.

Uzun vadede rastlanan hastalıkların başında migren, sinüzit, hipertansiyon, göğüs kanseri, hemoroid, böbrek taşı oluşu geliyor.

Sabah uyandığınızda ilk yapacağınız şey su içmek olsun. Yatağınızın yakınına 1 bardak su bulundurmanız uzun vadede oluşacak hastalıkların oluşumunu önler.

Bir deney önerimiz olacak. Bu deney sonucunda her güne farklı ve zinde başlayacak, mideniz rahat, cilt ve saç sağlığınız daha iyi olacak.

Uyandığınızda dişleri fırçalamadan önce aç karnına 1.5 litreye yakın (4 bardak) su için.

İçtiğiniz sudan sonra 45 dakika bir şey yemeyin.

Akşam yemeğinden 30 dakika önce su için. Akşam yemeği ve sabah kahvaltı sonrası 2 saate yakın su içmeyin.

Sabah 4 bardak su içmek ağır gelebilir. İçemiyorsanız vücudun alabildiği kadarını içebilirsiniz.

Bu deney sonucu uzun vadede oluşacak sindirim sistemi hastalıkları,göz problemleri hastalıklarını ortadan kaldırmada etkili olacaksınız.

Sabah aç karnına su içmenin faydaları neler?

Bağırsakları hareketlendiren su gece vücudu onarırken toksinleri atmaya yardımcı olur. Aç karnına içilen su vücudu tazeler. Zararlı toksinleri temizler. Kas hücrelerinin oluşumuna destek sağlar.

Metabolizmayı %24 gibi rakamda hızlandıran özelliği vardır. Zayıflamak için bol su tüketmek programınıza destek sağlayacaktır. Sindirim sistemi hızlı çalışacak ve yeme isteğiniz azalarak zayıflayacaksınız.

Uyandığınızda içeceğiniz 1 bardak su tüketmeniz zararlı toksinleri giderecek, mide asidinin giderilmesine olanak sağlayacaktır. Aç karnına içilen su bu asidi çözmeye yardımcı olacak. Ayrıca sabah kahvaltısı sırasında mideniz daha hafifleyecek.

Kırışıkları önleme özelliği bulunan su cildin erken yaşlanmasını önler. Yarım litre (500 ml) su tüketmeniz durumunda vücudunuz kan akışı hızlanacak, cildiniz parlayacak daha canlı görünmesini sağlayacaktır. Ayrıca saçların parlak görünümünü sağlar.

Sabah içeceğiniz su böbrek taşı oluşumunu önler. Asit çözücü özelliği bulunan suda böbrek taşı oluşumunun nedeni olan asitleri önler.

Unutkanlık merkezi olan beyin içinde suyun önemi büyüktür. Susuzluk anında dikkat süresi ve hareket yeteneği eksikliği oluştuğu uzmanlarca kanıtlanmıştır.