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Aç kalan sokak köpekleri 100 tavuğu telef etti

Bodrum’da bir evin bahçesine giren sokak köpekleri yaklaşık 100 tavuk ve civcivi telef etti.

30 Mart 2019 Cumartesi 10:35
Aç kalan sokak köpekleri 100 tavuğu telef etti

Bodrum’da bir evin bahçesine giren sokak köpekleri yaklaşık 100 tavuk ve civcivi telef etti. Sabah bahçeye çıkan aile gördüğü manzara karşısında şok oldu.


Gümüşlük Mahallesi’nde oturun Akdeniz ailesi, sabah kalktıklarında büyük şok yaşadı. Köpeklerin sesine uyanan aile evlerinin bahçesinde tüm tavukların ve civcivlerini telef olmuş halde buldu. Zeynep Akdeniz gözü gibi baktığı tavukları ve civcivleri bahçesinin her yerinde cansız halde buldu. Sinir krizi geçiren Akdeniz gözyaşlarına boğuldu. Baba İbrahim Akdeniz ve çocukları Hasan ve Emrah, sokak köpeklerinin evlerinin bahçesine girerek yaklaşık 100 tavuk ve civcivi boğarak öldürdüklerini söyledi.



Hayallerini köpekler boğdu


Her sabah erken saatte kalkan Zeynep Akdeniz ve oğlu Emrah ve Hasan’la birlikte yaklaşık 2 yıldır tavukları besliyordu. Tavukların yemin suyunu eksik etmeyen Zeynep Akdeniz ise tavuklarla çocuklarıymış gibi ilgileniyordu. 1 horoz, 50’den fazla tavuk ve 15 tane civcive bakan Akdeniz ailesi okuyan çocuklarının harçlıklarını ise tavukların yumurtalarını satarak çıkarıyordu. Zeynep Akdeniz’in en büyük hayali ise bir tavuk çiftliği kurup binlerce tavuk sahibi olmaktı. Akdeniz ailesinin hayali olan tavuk çiftliği, köpeklerin tavukları ve civcivleri boğmasıyla suya düştü.


Zeynep Akdeniz sabah kalktıklarında şok olduklarını ifade ederek "Gözüm gibi baktığım tavuklarım, civcivlerim köpekler tarafından parçalandı. Bazılarını yemişler bazılarını ise sadece boğmuşlar. Yaz aylarında Bodrum’a gelen tatilciler giderken köpeklerini sokaklara bırakıyor. Köpekler ise bahçelere girip tavuklarımızı yiyorlar, boğuyorlar" dedi.



"Tüm emeklerimiz boşa gitti"


Emrah ve Hasan Akdeniz ise "Her sabah kalkar yemlerini sularını verirdik. Sabah akşam kontrol ederdik. Tüm emeklerimiz boşa gitti. Köpekler tüm tavuklarımızı yedi" ifadelerini kulandı.


Baba İbrahim Akdeniz’de ne yapacaklarını bilmediğini söyleyerek "Sabah 05.00 gibi kalktık köpek sesleriyle. Bir baktık hayvanların boğazları sıkılmış parçalanmış bir halde. Bahçenin her yanında tavuklarımı ölmüş halde bulduk. Sokak köpekleri tüm tavuklarımızı öldürmüş. Gümüşlükte arkadaşlar bahçelere hayvanlarını, tavuklarını salamıyor. Hepsini öldürüyor sokak köpekleri. Yıllardan beri baktığımız tavukları köpekler öldürmüş. Birçok komşumuzun tavukları da köpekler tarafından telef edildi. Bundan yıllar önce benim kardeşimin 5 tane kuzusunu yedi bu köpekler şimdi de tavuklara dadandılar" şeklinde konuştu.


Akdeniz ailesi devletten yardım istemek için Bodrum Kaymakamlığına başvuracaklarını köpeklerin toplatılması için ise durumu Bodrum Belediyesine bildireceklerini ifade etti. Köpekler tarafından telef edilen 100’e yakın tavuk ve civciv toplanarak imha edildi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:35
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