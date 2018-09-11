0553 313 94 23

AB'yi korku sardı! Yeni ordu kuruyorlar

Az sayıda mülteciye ev sahipliği yapmasına rağmen olası bir mülteci akınından korkan Avrupa Birliği 10 kişilik yeni sınır gücü için harekete geçiyor.

11 Eylül 2018 Salı 10:32
AB'yi korku sardı! Yeni ordu kuruyorlar

AB Komisyonu, gelecek yıl yapılacak Avrupa seçimleri öncesinde popülist partilerin mültecileri yine yoğun bir şekilde iç siyaset malzemesi olarak kullanmaya başladığı bir dönemde, 10 bin kişiden oluşacak, silah taşıma yetkisine sahip, kalıcı bir sınır koruma gücü oluşturulmasını önerecek.

YARIN AÇIKLANACAK

Detayları yarın AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker tarafından Avrupa Parlamentosu’nda açıklanacak güç, sınırların korunmasından sorumlu Frontex’in yapısını çok farklı bir boyuta taşıyacak. Komisyon, 2015’teki mülteci krizi öncesinde 300 kişiden oluşan, kriz sonrasında ise kapasitesi 1500 kişiye ulaşan gücün küçük bir ordu boyutuna yükseltilmesini, ‘Avrupa’ya komşu bölgelerdeki nüfus dinamiklerine ve istikrarsızlığa bir yanıt’ teziyle savunuyor.

EN GÖNEMLİ GÖREVİ KURAL DIŞI GİRİŞLERİ ENGELLEMEK

Hürriyet gazetesinin haberine göre yeni yapının en önemli görevi AB sınırlarına kural dışı girişleri engellemek olacak. Şimdi olduğu gibi kara, deniz ve hava unsurları içerecek güç, bir AB ülkesinden diğerine mülteci geçişine dayanan ikincil hareketleri de önleyecek. Yeni güç, sığınma başvuruları kabul edilmeyen mültecilerin geri dönüşlerinin hızlandırılmasında da önemli rol oynayacak.

Yetkileri büyük ölçüde Brüksel’de olacak güce bağlı unsurlar geçici olarak silah kullanma yetkisine sahip olacak. AB ülkeleri arasında geçiş yapabilmenin yanı sıra ilgili ülkenin onayı olması halinde üçüncü ülkelerde de faaliyette bulunmak yeni gücün özellikleri arasında yer alacak.

35 MİLYAR EURO KAYNAK

AB Komisyonu’nun 2020’de operasyonel olmasını öngördüğü güç için mali kaynaklar da seferber edilecek. Sınır koruma için şu an ayrılan kaynak 13 milyar Euro düzeyinde. Bu kaynağın 2021-2027 dönemi için yaklaşık 35 milyar Euro seviyesine yükseltilmesi gündemde.

TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİNE DEVAM

AB Komisyonu’nun yapacağı önerinin şu aşamada 18 Mart mutabakatı üzerinde etkisi olmayacak. Bir AB yetkilisi, “Türkiye ile aramızdaki anlaşmanın sonuç doğurduğu ve mülteci akınını frenlemede etkili olduğu rakamlarla kanıtlanmış durumda. AB olarak bu anlaşmanın devamından yanayız ve tam olarak uygulanmasına önem veriyoruz” dedi. Komisyon’un yapacağı öneri, ‘geçmiş krizlerden alınan dersler ışığında hazır olma düzeyinin artırılmasına yönelik adımlardan biri’ olarak görülüyor. Bir AB yetkilisi, “Türkiye ile mutabakat öncesine göre çok iyi durumdayız ancak bu, sorunun ortadan kalktığı anlamına gelmiyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 10:32
  1. avrup birliği
  2. avrupa yeni ordu
  3. avrupa mülteci korkusu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    1. Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde..
    2. İstanbul'da pompalı tüfekli saldırı! O..
    3. Avrupa devleri Fenerbahçeli genç..
    4. Ev sahibi olmak için, sabahın erken..
    5. Güney Kore'den Kuzey Kore ve ABD'ye..
    6. 3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 8..
    7. BHRN Direktörü Win: Türkiye bölgede..
    8. UEFA Uluslar Lig’i B grubu puan..
    9. Rusya tüm dünyaya gücünü gösterecek!..
    10. Arınma ve uyanış Hicretle başlar
    11. Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!
    12. Başkan Erdoğan Bursa'nın kurtuluş yıl..
    13. Rusya'dan Türkiye açıklaması!
    14. UEFA Uluslar Ligi fikstür
    15. Haritalar ortaya çıkarıldı, soruşturma..
    16. Bursa’da çocuğunun arkasından camdan..
    17. Rusya, son 37 senenin en büyük gövde..
    18. Harput Kalesi'nde 2 bin 700 yıllık..
    19. UEFA Uluslar Ligi nedir?
    20. ABD ile karşı karşıya geldiler! Jet..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Kötülediği ülkeye tatile geldi! MİT'in operasyonuyla yakalandı
    Kötülediği ülkeye tatile geldi! MİT'in operasyonuyla yakalandı