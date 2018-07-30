“AB’yi Almanya ve Fransa yönetemez”

Münübe Yılmaz

AB yönetimi ile ilgili yaptığı sivri çıkışları ile tanınan Macaristan Başbakanı Vikto Orban, AB’nin, Almanya ve Fransa’nın etkisi altında güç kaybettiğini iddia ederek, AB yönetiminde Almanya ve Fransa’yı istemediklerini söyledi. AB’nin patronlarının, mali kaynak sağlayan Almanya, yönetici pozisyonda olan Fransa ve sadece görüntüden ibaret olan Brüksel olduğunu dile getiren Orban, sistemde gerçekleşecek değişikliğe karşı Avrupa’yı uyardı. 2019 yılının Mayıs ayında Avrupalılar’ın, Avrupa Parlamentosu için oy vereceğini hatırlatan Orban, bu seçimin Brexit, göçmen meselesi, ve istikrar dahil olmak üzere pek çok konuda verilen bir sınavın önemli bir sonucu olacağını vurguladı. Üçüncü kez Macaristan başbakanı olarak seçilen Orban, Avrupa parlamento seçimlerinden sonra AB’nin geleneksel Almanya-Fransa işbirlikli yönetim politikasından uzaklaşabileceğinin altını çizdi. “ Bu zamana kadar AB yinetiminde hep bir Fransız etkisi vardı ve bunun manası da şuydu; Almanya tarafından parası ödenen Fransa liderliği” diyen Orban, artık AB’de bu iki ülkenin liderliğini istemediklerini söyledi.