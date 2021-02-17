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Korona Virüs AB'ye 200 milyon doz daha BioNTech-Pfizer aşısı gelecek
Korona Virüs

AB'ye 200 milyon doz daha BioNTech-Pfizer aşısı gelecek

Avrupa Birliği, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısından 200 milyon doz daha satın aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 14:35:00 -
AB'ye 200 milyon doz daha BioNTech-Pfizer aşısı gelecek

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamaya göre, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 300 milyon dozun üzerine AB'ye 200 milyon doz daha aşı tedarik edilecek.

200 milyon doz aşının, 75 milyon dozu yılın 2'nci çeyreğinde olmak üzere, 2021'de dağıtılması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu, BioNTech ve Pfizer ortaklığıyla geliştirilen koronavirüs aşısından, ilk etapta Kasım 2020'de 300 milyon doz sipariş vermişti.

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