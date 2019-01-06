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Abu Dabi Veliaht Prensi Pakistan'da

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, Pakistan'a bir günlük resmi ziyarette bulundu

06 Ocak 2019 Pazar 17:22
Abu Dabi Veliaht Prensi Pakistan'da

İSLAMABAD (AA) - Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a geldi.

Başkent İslamabad'daki Nur Han Askeri Üssü'nde Başbakan İmran Han tarafından karşılanan Al Nahyan onuruna 21 pare top atışı yapıldı.

Son olarak 2007'de Pakistan'a ziyaret düzenleyen Al Nahyan ile Han, Başbakanlık ofisinde baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Heyetler arası görüşmelere Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Maliye Bakanı Asad Ömer, İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, Enerji Bakanı Ömer Eyüp Han ile yatırım, ticaret ve dış politika danışmanları katıldı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası konular ile iki ülke arasında yapılan ekonomik yardım paketi anlaşmaları görüşüldü.

Görüşme, Han'ın göreve geldiği ağustos ayından bu yana iki ülke arasında yapılan üçüncü buluşma oldu.

Son iki görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Pakistan'a maddi yardımda bulunması konusunda mutabakata varılmıştı.

Varılan anlaşmaya göre BAE, 3,2 milyar dolarlık ödemesi ertelenmiş ve taksitlendirilmiş petrol yardımı ile 3 milyar dolarlık nakit yardımında bulunmayı taahhüt etmişti.

Suudi Arabistan ile de benzeri bir anlaşma yapan Pakistan, yıllık petrol ithalatının yüzde 60'ını bu şekilde sağlamış oldu.

İki Arap ülkesi Pakistan'da petrol ve petrokimya alanında yatırım yapma sözü de vermişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 17:22
  1. Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan
  2. Islamabad
  3. Pakistan Başbakanı İmran Han

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