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Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid, Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü

20 Kasım 2018 Salı 21:08
Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid, Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'nin Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda kabul etti.

Ürdün Kraliyet divanından yapılan açıklamaya göre, iki ülkeden yetkililerin de hazır bulunduğu görüşmede, iki ülke arasında ekonomi, kalkınma ve siyasi alanda iş birliği ve ortak çalışma yolları ele alındı.

Bölgedeki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Ürdün ile (BAE) arasında ortak çıkarlar doğrultusunda çeşitli konularda koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesine vurgu yapıldı.

Filistin davasıyla ilgili ise Filistin-İsrail sorununun, iki devletli çözüm ve Arap barış girişimi esaslarına dayalı 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla sonuçlanacak şekilde çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Görüşme sırasında açıklamada bulunan Kral Abdullah, BAE'nin Ürdün'ü sürekli desteklemesi ve birçok kalkınma projesinin uygulanmasına katkı sağlamasını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid de ülkesinin Ürdün ile kardeşlik ilişkilerini geliştirmeye ve güçlendirmeye önem verdiğini ifade etti.

Bin Zayid, Ürdün'ün bölgedeki, özellikle de Filistin davasındaki rolünden ve terörizmle aşırılığa karşı mücadele çabalarından övgüyle söz etti.

Görüşmede, Kral 2. Abdullah, Bin Zayid'e Ürdün'ün en yüksek nişanı 'Şerif Hüseyin bin Ali' devlet nişanını tevdi etti.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 21:08
  1. Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid
  2. Ürdün Kralı 2. Abdullah

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