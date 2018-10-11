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Absürt komedi başladı... ABD'li senatörlerden Suudi Arabistan önerisi!

ABD Senatosunun önde gelen isimlerinden Lindsay Graham, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yaptığı yorumda, 'Eğer bu kişi İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda öldürülmüşse bu uluslararası toplum nazarında normal görünen bütün çizgilerin ötesine geçer' dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 06:44
Absürt komedi başladı... ABD'li senatörlerden Suudi Arabistan önerisi!

Cemal Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta kaybolmasıyla ilgili eleştiri okları Suudi Arabistan'ın yanı sıra ABD'ye de yönelirken, ABD'den adeta saat başı açıklama geliyor.

SenatörLindsay Graham ve Senatör Rand Paul, Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulunarak, Suudi Arabistan yönetimini hedef aldı.

 

"Bu olay bütün çizgilerin ötesine geçer"

 

Senatoda gazetecilerin sorusu üzerine Kaşıkçı hakkındaki iddialara dikkati çeken Graham, "Daha önce hiç bu kadar rahatsız olmamıştım. Eğer bu kişi İstanbul’daki Suudi konsolosluğunda öldürülmüşse bu uluslararası toplum nazarında normal görünen bütün çizgilerin ötesine geçer." ifadesini kullandı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Orta Doğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 06:44
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