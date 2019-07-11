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Aborjinlerin kutsal kayasına son tırmanış

Dünyanın dört bir yanından insanlar, Avustralya’da yerli halk Aborjinlerin kutsal kabul ettiği Uluru adlı kayaya son tırmanışlarını gerçekleştirmek için akın ediyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:46
Aborjinlerin kutsal kayasına son tırmanış

Dünyanın dört bir yanından insanlar, Avustralya’da yerli halk Aborjinlerin kutsal kabul ettiği Uluru adlı kayaya son tırmanışlarını gerçekleştirmek için akın ediyor.


Dünyanın dört bir yanından insanlar Avustralya’nın yerli halkı Aborjinlerin kutsal kayası Uluru’ya Ekim ayında gelecek tırmanma yasağından önce son tırmanışlarını gerçekleştirmek için bölgeye akın ediyor. Dünya Mirası Listesi’ne giren kayayı görüntüleyen onlarca turistin fotoğrafı Instagram ve Twitter’da yayınlandı.


Daha önce Ayers kayası olarak bilinen dev kırmızı monolite çıkmanın yasaklanmasından bu yana ziyaretçi sayısında artış görüldü.


Uluru-Kata Tjuta Milli Parkı Yönetim Kurulu, 2017 yılında bölgenin manevi önemi nedeniyle tırmanmaya son verilmesi için oylama yaptı ve yasak oy birliğiyle kabul edildi. Yasak Ekim ayında yürürlüğe girecek.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:46
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