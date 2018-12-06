Abonelik sözleşmesine ilişkin teklif Genel Kurul'da

TBMM (AA) - MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Konkordato ilanı hakkının kötüye kullanılması gözden uzak tutulmamalıdır. Kötü niyetli bir şekilde bilançolarını çok önceden konkordatoya hazır hale getiren işletmelerin olduğu söylenmektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, ülkenin borç batağında olduğunu ve insanların borçlarını ödemek için böbreğini satılığa çıkardığını öne sürdü.

Dünyadaki egemen ekonomik sistemin daha fazla üretip tüketmeye ve borçlandırmaya dayalı olduğunu ifade eden Bilgen, "Bu sistemde tarımı tartıştığınızda önünüze tohum, sağlığı tartıştığınızda önünüze ilaç firmalarının insan hayatını hiçe sayan sınırsız tükettirme hırsı ve güvenliği tartıştığınızda karşınıza savaş lobilerinin silah üretiminin çıktığını göreceksiniz." diye konuştu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Türkiye'de toplumsal bir kriz yaşandığını savunarak, yetkilerin tek elde toplanmasıyla 81 milyonluk Türkiye'nin yönetilemeyeceğini bildirdi.

Antalya'da sadece ekim ayında 100'e yakın şirketin kapandığını belirten Subaşı, "Türkiye'de bu yıl 10 bin 295, geçen yıl 95 bin iş yeri kapandı. Ayrıca işsizlik ilk defa, son yıllarda en yüksek seviye olan yüzde 12'yi geçmiştir." dedi.

Köse, ülkede ekonomik kriz olduğunu ileri sürerek, "Bunun en önemli nedeni rant ve inşaata dayalı adaletsiz bir düzenin devam etmesidir. Zengini daha çok zengin, fakiri daha çok fakir eden bir ekonomik düzen var. Türkiye'de 20 milyon insan icralık. Ekonomi iyi ise bu kadar insan niye icralık oluyor?" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, kanun teklifinin icra iflas dairelerinin iş yükünü hafiflettiğini, maddi külfetleri azalttığını ve işlemleri hızlandırdığını belirtti.

Konkordato ilan eden firma sayısının arttığına değinen Bülbül, "Konkordato ilan eden firmalar daha çok inşaat sektöründe görülmektedir. Diğer sektörlerde de ilanların artması bizi endişeye sevketmektedir. Konkordato ilanı hakkının kötüye kullanılması gözden uzak tutulmamalıdır. Kötü niyetli bir şekilde bilançolarını çok önceden konkordatoya hazır hale getiren işletmelerin olduğu söylenmektedir. Bu sıkıntılı durumun önüne geçilmeli. Yeni bir düzenleme ile konkordato ilan şartları belirlenmelidir." diye konuştu.

Bu arada kanun teklifi görüşmeleri öncesinde HDP'nin OHAL Komisyonu ve CHP'nin çiftçilerin sorunlarına ilişkin grup önerileri yapılan oylamalar sonucu kabul edilmedi.



